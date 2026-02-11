Schock im Eintracht-Training: Frankfurt-Star droht langer Ausfall!

Während sich das Lazarett bei Eintracht Frankfurt gerade so langsam leert, könnte ein weiterer Star nach einer Verletzung im Training jetzt lange ausfallen.

Von Marc Thomé

Eintracht Frankfurt - Eintracht Frankfurts Innenverteidiger Arthur Theate (25) droht eine lange Zwangspause!

Arthur Theate (25) hat sich im Training am Knie verletzt und fällt "bis auf Weiteres" aus, teilte Eintracht Frankfurt auf der Webseite des Vereins mit.
Arthur Theate (25) hat sich im Training am Knie verletzt und fällt "bis auf Weiteres" aus, teilte Eintracht Frankfurt auf der Webseite des Vereins mit.  © Soeren Stache/dpa

Wie der Verein am Mittwochabend auf seiner Webseite mitteilt, erlitt der belgische Nationalspieler im Mannschaftstraining eine Knieverletzung.

Er falle "bis auf Weiteres" aus, heißt es; eine Formulierung, die Schlimmes befürchten lässt.

Auch Jonathan Burkardt (25) musste am Mittwoch beim Training passen, was ebenfalls ein Grund zur Sorge schien. Hatten die Hessen doch eigentlich auf eine Rückkehr ihres Torjägers in den Kader am kommenden Samstag gehofft.

Last-Minute-Transfer bei Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt Last-Minute-Transfer bei Eintracht Frankfurt

Aber es ist wohl glücklicherweise nichts Ernstes. Laut Webseite fehlte Burkardt lediglich wegen einer leichten Erkältung. Stattdessen habe er im Kraftraum an seiner Rückkehr gearbeitet.

Dennoch ist nicht ganz sicher, ob er nach seiner schweren, Ende November erlittenen Wadenverletzung für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach im Waldstadion am Samstag (15.30 Uhr) zur Verfügung steht.

Die Chancen stehen aber wohl gut. Wie die "Bild" berichtet, soll Burkardt bereits am Donnerstag wieder mit dem Team trainieren.

Zwar war auch Arthur Theate (l.) von der Formkrise der Eintracht-Kicker betroffen, befand sich aber zuletzt wieder im Aufwind.
Zwar war auch Arthur Theate (l.) von der Formkrise der Eintracht-Kicker betroffen, befand sich aber zuletzt wieder im Aufwind.  © Tom Weller/dpa
Bei Eintracht Frankfurt hofft man, dass Torjäger Jonathan Burkardt (25) am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Gladbach wieder im Kader stehen kann.
Bei Eintracht Frankfurt hofft man, dass Torjäger Jonathan Burkardt (25) am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Gladbach wieder im Kader stehen kann.  © Manu Fernandez/AP/dpa

Ansgar Knauff nach Erkältung wieder komplett fit

Ansgar Knauff fehlte wegen einer Erkältung beim 1:1 bei Union Berlin. Jetzt ist der25-Jährige wieder fit.
Ansgar Knauff fehlte wegen einer Erkältung beim 1:1 bei Union Berlin. Jetzt ist der25-Jährige wieder fit.  © Harry Langer/dpa

Wieder komplett fit ist dagegen Ansgar Knauff (24), der am vergangenen Freitagabend bei Union Berlin (1:1) noch wegen einer Erkältung passen musste.

Und auch Elias Baum (20) hat seine im Dezember erlittene Innenbandverletzung überstanden und ist einsatzbereit.

Weiterhin in der Reha befinden sich die Offensivkräfte Can Uzun (20), Younes Ebnoutalib (22) und Michy Batshuayi (32). Zumindest bei Ebnoutalib (Innenbandanriss im Knie) und Uzun (Oberschenkelverletzung) scheint eine Rückkehr noch im Februar nicht unrealistisch.

Sechser-Not in Frankfurt: Eintracht zündet Turbo im Poker um Hertha-Wunderkind
Eintracht Frankfurt Sechser-Not in Frankfurt: Eintracht zündet Turbo im Poker um Hertha-Wunderkind

Bei Michy Batshuayi, der sich am 13. Spieltag beim peinlichen 0:6 in Leipzig einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, wird es noch länger dauern. Wann er wieder auf dem Platz stehen kann, ist noch ungewiss.

Titelfoto: Tom Weller/dpa

Mehr zum Thema Eintracht Frankfurt: