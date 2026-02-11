Schock im Eintracht-Training: Frankfurt-Star droht langer Ausfall!

Arthur Theate (25) hat sich im Training am Knie verletzt und fällt "bis auf Weiteres" aus, teilte Eintracht Frankfurt auf der Webseite des Vereins mit. © Soeren Stache/dpa

Wie der Verein am Mittwochabend auf seiner Webseite mitteilt, erlitt der belgische Nationalspieler im Mannschaftstraining eine Knieverletzung.

Er falle "bis auf Weiteres" aus, heißt es; eine Formulierung, die Schlimmes befürchten lässt.

Auch Jonathan Burkardt (25) musste am Mittwoch beim Training passen, was ebenfalls ein Grund zur Sorge schien. Hatten die Hessen doch eigentlich auf eine Rückkehr ihres Torjägers in den Kader am kommenden Samstag gehofft.

Aber es ist wohl glücklicherweise nichts Ernstes. Laut Webseite fehlte Burkardt lediglich wegen einer leichten Erkältung. Stattdessen habe er im Kraftraum an seiner Rückkehr gearbeitet.

Dennoch ist nicht ganz sicher, ob er nach seiner schweren, Ende November erlittenen Wadenverletzung für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach im Waldstadion am Samstag (15.30 Uhr) zur Verfügung steht.

Die Chancen stehen aber wohl gut. Wie die "Bild" berichtet, soll Burkardt bereits am Donnerstag wieder mit dem Team trainieren.