Schock im Eintracht-Training: Frankfurt-Star droht langer Ausfall!
Eintracht Frankfurt - Eintracht Frankfurts Innenverteidiger Arthur Theate (25) droht eine lange Zwangspause!
Wie der Verein am Mittwochabend auf seiner Webseite mitteilt, erlitt der belgische Nationalspieler im Mannschaftstraining eine Knieverletzung.
Er falle "bis auf Weiteres" aus, heißt es; eine Formulierung, die Schlimmes befürchten lässt.
Auch Jonathan Burkardt (25) musste am Mittwoch beim Training passen, was ebenfalls ein Grund zur Sorge schien. Hatten die Hessen doch eigentlich auf eine Rückkehr ihres Torjägers in den Kader am kommenden Samstag gehofft.
Aber es ist wohl glücklicherweise nichts Ernstes. Laut Webseite fehlte Burkardt lediglich wegen einer leichten Erkältung. Stattdessen habe er im Kraftraum an seiner Rückkehr gearbeitet.
Dennoch ist nicht ganz sicher, ob er nach seiner schweren, Ende November erlittenen Wadenverletzung für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach im Waldstadion am Samstag (15.30 Uhr) zur Verfügung steht.
Die Chancen stehen aber wohl gut. Wie die "Bild" berichtet, soll Burkardt bereits am Donnerstag wieder mit dem Team trainieren.
Ansgar Knauff nach Erkältung wieder komplett fit
Wieder komplett fit ist dagegen Ansgar Knauff (24), der am vergangenen Freitagabend bei Union Berlin (1:1) noch wegen einer Erkältung passen musste.
Und auch Elias Baum (20) hat seine im Dezember erlittene Innenbandverletzung überstanden und ist einsatzbereit.
Weiterhin in der Reha befinden sich die Offensivkräfte Can Uzun (20), Younes Ebnoutalib (22) und Michy Batshuayi (32). Zumindest bei Ebnoutalib (Innenbandanriss im Knie) und Uzun (Oberschenkelverletzung) scheint eine Rückkehr noch im Februar nicht unrealistisch.
Bei Michy Batshuayi, der sich am 13. Spieltag beim peinlichen 0:6 in Leipzig einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, wird es noch länger dauern. Wann er wieder auf dem Platz stehen kann, ist noch ungewiss.
Titelfoto: Tom Weller/dpa