Stürmer ballert sich durch MLS! Angelt Eintracht jenseits des Großen Teichs?

Frankfurt am Main - Bedient sich die Frankfurter Eintracht im Sommer jenseits des Großen Teichs? Markus Krösche (45) und Co. sollen ein Auge auf Sam Surridge (27) geworfen haben. Derzeit kickt der Stürmer in der Major League Soccer.

Krallt sich Eintracht Frankfurt im Sommer den englischen Stürmer Sam Surridge (27)? © TIM NWACHUKWU/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

Der Vertrag des im englischen Slough geborenen Offensivspielers bei seinem derzeitigen Arbeitgeber Nashville SC, für den er in der zurückliegenden Saison bärenstarke 31 Treffer erzielen konnte, läuft noch bis zum 31. Dezember dieses Kalenderjahres.

Es soll jedoch eine Klausel enthalten sein, die es den Bossen ermöglicht, das Papier vereinsseitig um ein Jahr zu verlängern. Bei passenden Angeboten dürfte diese allerdings eher nicht gezogen werden.

Laut einem Bericht von "Sportsboom" reiben sich die Verantwortlichen des US-Klubs angesichts einer Rekordsumme im Bereich von 15 bis 20 Millionen US-Dollar als möglichem Transfererlös die Hände. Die Summe solle in den Kader reinvestiert werden.

Großes Interesse an Surridge, der im Sommer 2023 für umgerechnet rund 5,8 Millionen Euro von Nottingham Forest nach Nashville gewechselt war, sollen demnach unter anderem Klubs aus England, Spanien und Deutschland haben.