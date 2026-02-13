Rückschlag für Burkardt, aber Frankfurter Offensiv-Duo gegen Gladbach zurück

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt muss weiter auf das ersehnte Comeback von Jonathan Burkardt (25) warten. Der Stürmer fehlt dem seit neun Pflichtspielen sieglosen Bundesligisten auch im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dafür meldet sich ein Offensiv-Duo zurück.

Jonathan Burkardt (25) muss sein heiß ersehntes Comeback noch einmal verschieben. © Manu Fernandez/AP/dpa

"Jonny war eigentlich schon nah dran, musste aber aufgrund einer leichten Erkrankung kürzertreten und wird uns noch nicht zur Verfügung stehen", sagte Eintracht-Trainer Albert Riera (43).

Burkardt war nach einer Ende November erlittenen Wadenverletzung vor wenigen Tagen wieder ins Training eingestiegen. Die Rückkehr des 25 Jahre alten Nationalspielers verzögert sich aber weiter.

"Er hatte am vergangenen Samstag ein fantastisches Training und war bereit, dann aber drei Tage krank. Deshalb schützen wir ihn", begründete Riera den Verzicht auf Burkardt. Man wolle keinen Rückschlag riskieren.

Fehlen wird im Duell mit dem Tabellen-Zwölften auch Abwehrspieler Arthur Theate.

Er hatte sich am vergangenen Mittwoch im Training eine Knieverletzung zugezogen und wird rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. "Sein Ausfall ist natürlich ein großer Verlust. Er bringt viele Qualitäten mit, die perfekt zu unserem Spielstil passen. Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht", sagte Riera.