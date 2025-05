Geht die Erfolgsgeschichte weiter? Toppmöller-Entscheidung bei Eintracht gefallen

In der aktuellen Saison hat Toppmöller die Mannschaft bereits zwei Spieltage vor Schluss auf einen Europapokalplatz geführt. Am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg könnte sogar noch die Champions League drin sein - ein großer Erfolg für den jungen Trainer.

Toppmöller übernahm das Team nach dem Abgang von Oliver Glasner (50) und führte es in der Bundesliga-Saison 2023/24 auf Platz 6, was die Qualifikation für die UEFA Europa League bedeutete.

Damit setzte der Bundesligist am Donnerstagmittag ein klares Zeichen des Vertrauens in den 44-Jährigen, der seit Sommer 2023 die Geschicke der Mannschaft leitet.

Der Trainer selbst betonte seine Verbundenheit mit dem Verein: "Ich bin stolz, hier zu sein, und bleibe mit voller Überzeugung. Unser Weg ist noch lange nicht zu Ende - am Samstag in Freiburg wollen wir den nächsten Erfolg einfahren."

Mit der frühen Vertragsverlängerung sendet die Eintracht ein klares Signal: Toppmöller soll das Team auch in den kommenden Jahren weiter nach vorne führen - und am besten schon am Samstag in Richtung Königsklasse.