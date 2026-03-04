Geld-Alarm bei der Eintracht: Neues Millionen-Minus bringt Frankfurt in Bedrängnis

Frankfurt am Main - Trotz sportlicher Erfolge steuert Eintracht Frankfurt erneut auf ein negatives Jahresergebnis zu. Brisant ist dies vor allem vor dem Hintergrund, der diesjährigen Champions-League-Teilnahme und hoher Transfereinnahmen im vergangenen Sommer. Wie kann da am Ende trotzdem ein dickes Minus stehen?

SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45, l.) und Vorstandssprecher Axel Hellmann (54) müssen zukünftig noch mehr auf die Zahlen des Klubs achten. © Arne Dedert/dpa

Trotz erneut hoher Ablösesummen für die Verkäufe von Hugo Ekitiké (23) und Tuta (26) könnte die SGE finanzielle Schwierigkeiten bekommen, wie aus einem neuen Bericht des Kickers jetzt hervorgeht.

Im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/25 hatte der Frankfurter Vorstand für die laufende Saison 2025/26 einen Umsatz zwischen 375 und 395 Millionen Euro eingeplant.

Beim Ergebnis kalkulierten die Verantwortlichen mit einer Spanne zwischen minus acht und plus zwei Millionen Euro. Diese Prognose dürfte sich jedoch als deutlich zu optimistisch erweisen, so die Einschätzung des Kickers.

Denn zusätzliche Ausgaben haben die Planung inzwischen verändert. Vor allem die Wintertransfers sowie die Entlassung von Trainer Dino Toppmöller (45) belasten die Bilanz. Dadurch wird sich das Minus nach Kicker-Informationen voraussichtlich auf satte zehn bis 20 Millionen Euro belaufen.

Frankfurt verschaffte sich zudem kurzfristig Liquidität über zwei Forderungsabtretungen. Insgesamt ließ sich der Klub 27,75 Millionen Euro vorzeitig auszahlen, indem sie "künftige Forderungen gegenüber dem Stadionsponsor Deutsche Bank an die Oldenburgische Landesbank abtraten", erklärt der Kicker.