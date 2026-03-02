Nach Sieg gegen Freiburg: SGE-Coach Riera setzt ungewöhnliche Instagram-Posts ab

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt findet unter Albert Riera (43) immer mehr in die Erfolgsspur zurück! Nach dem 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg postete der neue Cheftrainer ungewöhnlicherweise gleich mehrere spannende Instagram-Storys.

Frankfurts neuer Trainer Albert Riera (43) hat nach dem Heimsieg gegen den SC Freiburg mehrere Storys auf Instagram gepostet. © Montage: Uwe Anspach/dpa, Screenshot/Instagram/11riera11

Den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel unter Albert Riera, nahm der Coach zum Anlass auf seinem Instagram-Profil noch einmal deutlich zu machen, wer die bessere Mannschaft am Sonntagabend im Frankfurter Deutsche Bank Park war.

Der Spanier postete Statistiken des Spiels und verwies mit einem vielsagenden "Facts…" darauf, wer die drei Punkte letztlich verdient hatte.

Neben der typischen Ballbesitzverteilung waren dort unter anderem auch der Expected-Goals-Wert (xG) sowie die angekommenen Pässe in Prozent zu sehen.

Alle dort abgebildeten Daten sprachen eindeutig für einen SGE-Sieg.

Darauf folgten mehrere Beiträge mit Fotos der Siegesfeierlichkeiten und den Worten "Happy Team... Happy Coach..." und ein Dankeschön an die Fans: "Our 12th player...".