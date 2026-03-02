Frankfurt bangt um Torwart Kauã Santos: "Drücken die Daumen"

Frankfurt am Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt nach dem frühen Verletzungsschock beim 2:0 gegen den SC Freiburg um Torwart Kauã Santos (22).

Bereits in der ersten Minute hatte sich Keeper Kauã Santos (22) im Spiel gegen den SC Freiburg verletzt. © Uwe Anspach/dpa

"Ich habe mir die Wiederholung auf dem Video angesehen. Die Aktion sieht nicht gut aus. Wir hoffen das Beste und drücken die Daumen", sagte Frankfurts Coach Albert Riera.

Der 43-Jährige ging am Sonntagabend davon aus, dass es am Montag mehr Klarheit über das Ausmaß der Verletzung geben wird.

Kauã Santos hatte sich bei einem Zweikampf ausgerechnet gegen den Ex-Frankfurter Igor Matanovic (22) am rechten Knie verletzt. Gespielt waren da gerade einmal 17 Sekunden.

Im vergangenen Jahr fiel der brasilianische Keeper wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie monatelang aus.

Die Verletzung wurde damals konservativ und damit ohne Operation behandelt. Doch ein erneuter Kreuzbandriss droht wohl nicht.

"Nein, das Kreuzband ist es wohl nicht", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45). Welche Verletzung der 22-Jährige habe, wisse aber auch er nicht.