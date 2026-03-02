Rechtsverteidiger für die Eintracht? Mit diesem Nationalspieler soll bereits alles klar sein
Frankfurt am Main - Der verletzte und noch Monate fehlende Rasmus Kristensen (28) wird bei Eintracht Frankfurt schmerzlich vermisst. Laut einem Medienbericht wollen sich die Hessen deshalb auf der Position des rechten Verteidigers noch einmal verstärken.
Wie unter anderem das serbische Portal "MaxbetSport.rs" berichtet, soll sich die SGE bereits mit Roter Stern Belgrad über einen Wechsel des südkoreanischen Nationalspielers Young-woo Seol so gut wie einig sein.
Der 27-Jährige dürfte Fans des VfB Stuttgart vielleicht noch in unangenehmer Erinnerung sein. Er war im November 2024 einer der Leistungsträger beim serbischen Rekordmeister, als dieser in der Champions League die Schwaben mit 5:1 abfertigte.
Für den Spieler würde allerdings eine Ablösesumme fällig werden, da er noch einen Vertrag bis Sommer 2027 besitzt. Diese sollte aber vergleichsweise moderat ausfallen.
Laut "MaxbetSport.rs" habe Young-woo Seol eine Ausstiegsklausel über 5,5 Millionen Euro.
Aufgrund der nur noch kurzen Laufzeit seines Kontrakts hätten sich Roter Stern und die Adlerträger auf 5 Millionen Euro geeinigt. Nach der WM im Sommer werde er dann am Main erwartet, heißt es.
Sieben Tore und 14 Assists für Roter Stern in eineinhalb Jahren
Der Südkoreaner kam im Sommer von Ulsan HD nach Belgrad, wo er schnell zum Stammpersonal der Rot-Weißen zählte und Meisterschaft sowie Pokal gewann. Insgesamt absolvierte der Rechtsverteidiger 81 Partien für Roter Stern, in denen ihm sieben Tore gelangen, 14 weitere bereitete er vor - unter anderem eines im Spiel gegen den VfB.
In Frankfurt wäre Young-woo Seol wohl eher als Verstärkung in der Breite gedacht. Denn Kristensen dürfte nach seiner Rückkehr erst einmal gesetzt sein. Zudem können auch Nnamdi Collins (22) und Elias Baum (20) die Position des Rechtsverteidigers begleiten.
Allerdings muss bei Kristensen erst einmal abgewartet werden, wann und dann auch in welcher Form er wieder auf dem Platz stehen wird. Um Collins ranken sich Transfergerüchte und U21-Nationalspieler Baum muss sich bei den Frankfurtern erst noch beweisen.
Zudem ist Young-woo Seol flexibel einsetzbar. Bei Roter Stern spielt er auch als linker und als Innenverteidiger.
