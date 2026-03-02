Rechtsverteidiger für die Eintracht? Mit diesem Nationalspieler soll bereits alles klar sein

Frankfurt am Main - Der verletzte und noch Monate fehlende Rasmus Kristensen (28) wird bei Eintracht Frankfurt schmerzlich vermisst. Laut einem Medienbericht wollen sich die Hessen deshalb auf der Position des rechten Verteidigers noch einmal verstärken.

Young-woo Seol (l.) im Trikot von Roter Stern im November 2024 gegen den VfB: Der serbische Rekordmeister hatte die Schwaben mit 5:1 in der Champions League nach Hause geschickt. © Marijan Murat/dpa

Wie unter anderem das serbische Portal "MaxbetSport.rs" berichtet, soll sich die SGE bereits mit Roter Stern Belgrad über einen Wechsel des südkoreanischen Nationalspielers Young-woo Seol so gut wie einig sein.

Der 27-Jährige dürfte Fans des VfB Stuttgart vielleicht noch in unangenehmer Erinnerung sein. Er war im November 2024 einer der Leistungsträger beim serbischen Rekordmeister, als dieser in der Champions League die Schwaben mit 5:1 abfertigte.

Für den Spieler würde allerdings eine Ablösesumme fällig werden, da er noch einen Vertrag bis Sommer 2027 besitzt. Diese sollte aber vergleichsweise moderat ausfallen.

Laut "MaxbetSport.rs" habe Young-woo Seol eine Ausstiegsklausel über 5,5 Millionen Euro.

Aufgrund der nur noch kurzen Laufzeit seines Kontrakts hätten sich Roter Stern und die Adlerträger auf 5 Millionen Euro geeinigt. Nach der WM im Sommer werde er dann am Main erwartet, heißt es.