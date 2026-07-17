Eintracht droht Ausverkauf: England-Schwergewichte machen bei Leistungsträger Ernst

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt könnte schon bald der nächste schmerzhafte Verlust eines Leistungsträgers drohen. Hugo Larsson (22) soll das Interesse von gleich zwei finanzstarken Klubs aus der englischen Premier League geweckt haben.

Beim Trainingsauftakt der Eintracht zeigte sich Hugo Larsson (22, r.) noch hoch motiviert. Bald könnte das Kapitel Frankfurt für den Youngster trotzdem enden. © Florian Wiegand/dpa

Wie das Portal "FootballTransfers" berichtet, haben Manchester United und Newcastle United sogar schon Gespräche mit Vertretern des schwedischen Nationalspielers geführt.

Beide Klubs sollen einen möglichen Transfer des 22-Jährigen prüfen. Larsson selbst sei demnach grundsätzlich offen für einen Abschied aus Frankfurt.

Ein offizielles Angebot ist bei der Eintracht bislang allerdings noch nicht eingegangen. Dennoch dürften die Gespräche in Frankfurt für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen, benötigt man seinerseits doch eigentlich im zentralen Mittelfeld erst einmal neue Spieler.

Finanziell sitzt die SGE immerhin am längeren Hebel. Larssons Vertrag läuft noch bis 2029, weshalb die Verantwortlichen nicht unter Verkaufsdruck stehen.

Laut dem Bericht soll Eintracht Frankfurt für den Mittelfeldspieler eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro vorschweben.