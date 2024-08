H2O2! Sind sie das neue Zauber-Duo der Bundesliga?

Frankfurt am Main - Die Eintracht meldet sich mit einem eindrucksvollen Sieg im ersten Heimspiel der Saison zurück. Beim 3:1 ließ man Hoffenheim nicht den Hauch einer Chance. Bei viel Lobhudelei - vor allem rund um das Sturm-Duo Omar Marmoush (25) und Hugo Ekitiké (22) - zieht man bei den Hessen dennoch die richtigen Schlüsse.

Omar Marmoush (25, l.) und Hugo Ekitiké (22) waren gegen Hoffenheim kaum zu bremsen. © Arne Dedert/dpa

Ein Extra-Fleißkärtchen durfte bei den beiden aber auch nicht ausbleiben. Jeweils ein Tor und ein Assist, sprich zwei Scorerpunkte pro Nase. "H2O2" war der Garant für den überzeugenden Erfolg gegen mitunter überfordert wirkende Sinsheimer und eine mindestens ebenso stabile Verbindung wie das unter anderem als Bleichmittel (aber auch hochexplosive) Wasserstoffperoxid (chemische Formel H2O2).

Robin Koch (28) war es "ein bisschen zu heiß" auf dem Rasen des Deutsche Bank Parks. Ob das auch ein Stück weit an den Leistungen lag, die insbesondere Marmoush und Ekitiké auf den Platz zauberten? Man weiß es nicht.

Torschütze Hugo Larsson (19) gab hinter leicht vorgehaltener Hand zu verstehen, dass ihm die bevorstehende Länderspielpause alles andere als recht kommt. Das Fazit aus all dem? Die Kicker der SGE haben in dieser Saison so richtig Bock auf guten Fußball, viele Tore und insbesondere die fast verloren geglaubte Symbiose mit den heimischen Fans.

Doch wer den Franzosen und den Ägypter am Samstagnachmittag im Stadtwald zaubern sah, der war schnell angezündet. Ähnlich ging es auch Sportvorstand Markus Krösche (43), der der Presse gegenüber zugab: "Wir haben das gut angenommen, haben es nach vorne gut gemacht."

Ob Ekitiké mit derartigen Leistungen - ähnlich wie einst sein "Vorgänger" Randal Kolo Muani (25) - schon bald für die Équipe Tricolore auflaufen könne? Für den Eintracht-Macher eine klare Sache.