Spieltage 28 bis 30 terminiert: Zwei Heim-Abendspiele für die Eintracht im Kampf um Europa

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau angesetzt. Eintracht Frankfurt kämpft in zwei Abendspielen zu Hause um die europäischen Plätze.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Nachdem sowohl die Auslosung für das Halbfinale des DFB-Pokals stattgefunden hat als auch die Achtelfinalspiele in den europäischen Wettbewerben angesetzt sind, hat die DFL am Donnerstag auch die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau terminiert.

Die Frankfurter Spieler bejubeln mit Torschütze Jean-Mattéo Bahoya (M.) dessen Treffen zum 2:0-Endstand gegen den SC Freiburg. Ein Sieg, der im Kampf um die Plätze im europäischen Wettbewerb immens wichtig war. © Uwe Anspach/dpa Für die Fans von Eintracht Frankfurt ist zwar kein Freitag-Flutlichtspiel dabei, die beiden Heimspiele am 28. und am 30. Spieltag bestreiten die Adlerträger aber dennoch mit einem späteren Anpfiff: Am 5. April (Sonntag) kommt der 1. FC Köln um 17.30 Uhr ins Waldstadion, am 18. April empfangen die Hessen im Bundesliga-Topspiel RB Leipzig um 18.30 Uhr. Zwischen den beiden Heimspielen geht es dann am Samstag (11. April) zum abstiegsbedrohten VfL nach Wolfsburg. Anpfiff hier ist standardmäßig um 15.30 Uhr. Die Spieltage im Überblick: Eintracht Frankfurt Frankfurt bangt um Torwart Kauã Santos: "Drücken die Daumen" 28. Spieltag - Sonntag, 5. April, 17.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

29. Spieltag - Samstag, 11. April, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

30. Spieltag - Samstag, 18. April, 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig So langsam beginnt also der Endspurt in der Saison 2025/26, in dem für die SGE wirklich jeder Zähler im Kampf um die Plätze im internationalen Wettbewerb wichtig wird.

Liga-Endspurt: Würde Eintracht Frankfurt Platz sieben für Europa genügen?

Reicht der siebte Tabellenplatz für die Conference League? Nur dann auf jeden Fall, wenn sich der DFB-Pokalsieger auch über die Liga für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. © Friso Gentsch/dpa Denn mit dem 1:0-Sieg im Nachholspiel beim HSV hat der aktuell Tabellensechste Bayer 04 Leverkusen den Vorsprung auf Frankfurt nunmehr auf neun Punkte ausgebaut. Somit scheint zurzeit eigentlich nur das Halten des siebten Platzes für die Eintracht ein realistisches Ziel zu sein. Allerdings lauern hier bereits die Verfolger: Mit 33 Punkten ist der SC Freiburg nur einen Punkt von Frankfurt entfernt, dahinter rangiert der FC Augsburg mit 31 Punkten. Zudem würde der siebte Tabellenplatz auch nur unter bestimmten Umständen für die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb - in diesem Fall die Conference League - genügen; etwa, wenn sich der DFB-Pokalsieger auch über die Liga qualifiziert. Eintracht Frankfurt Nach Sieg gegen Freiburg: SGE-Coach Riera setzt ungewöhnliche Instagram-Posts ab Sollte etwa Halbfinalist Freiburg den Pokal gewinnen, aber Achter werden, dann würde der siebte Platz nicht reichen. Es sei denn, die Bundesliga bekäme über den "European Performance Spot" einen weiteren Champions-League-Platz zuerkannt - so wie in der Saison 2023/24.