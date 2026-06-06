Hellmanns XXL-Plan: Baut die Eintracht bald ein neues Mega-Stadion?

Frankfurt am Main - Erst kürzlich hat Vorstandssprecher Axel Hellmann (53) seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2031 verlängert. Doch statt sich auf dem Erreichten auszuruhen, blickt der 53-Jährige schon weit voraus und bringt dabei sogar einen Stadion-Neubau ins Spiel.

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann (53) hat seinen Vertrag diese Woche bis 2031 verlängert. © Christian Charisius/dpa

"Wir müssen unsere Infrastruktur optimal ausnutzen", sagte Hellmann unter anderem im Rahmen einer Pressekonferenz. Und ergänzte mit Blick auf die langfristige Entwicklung der Eintracht: "Da spielt das Thema Stadionerweiterung beziehungsweise Neubau perspektivisch eine Rolle."

Eine äußerst spannende Aussage, die schon sehr konkret klingt!

Ein neues Stadion, vermutlich sogar an gleicher Stelle, wäre eines der größten Projekte der Vereinsgeschichte.

Die aktuelle Arena wurde mehrfach erweitert und bietet inzwischen rund 59.500 Zuschauern Platz. Viel mehr geht am Standort kaum noch.

Dabei ist die Nachfrage schon heute deutlich größer als das Angebot. Die Eintracht zählt inzwischen mehr als 160.000 Mitglieder, Heimspiele sind regelmäßig restlos ausverkauft. Für viele Fans bleibt der Stadionbesuch trotz Dauerkarte, Warteliste oder Mitgliedschaft oft nur ein Traum.