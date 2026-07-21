Wegen Oliver Glasner: Transfer von Wunschspieler Kalimuendo zu Eintracht Frankfurt in Gefahr

Frankfurt am Main/Nottingham - Nach wie vor hofft man bei Eintracht Frankfurt auf die Verpflichtung von Wunschstürmer Arnaud Kalimuendo. Doch die Chancen auf einen Wechsel des 24-Jährigen scheinen zu sinken.

Leihspieler Arnaud Kalimuendo (24) zählte zu den wenigen Lichtblicken in der sehr durchwachsenen Rückrunde von Eintracht Frankfurt. Deshalb würde man den Franzosen gerne fest verpflichten. © - /dpa

Das Problem scheint dabei ausgerechnet Oliver Glasner (51) zu sein, der am Main immer noch höchstes Ansehen genießt, seitdem er mit dem Hessen 2022 die Europa League gewinnen konnte. Denn Glasner ist der neue Coach von Nottingham Forest in der englischen Premier League, und dem Klub gehört Kalimuendo.

Der Franzose war zu Beginn der vergangenen Saison für 30 Millionen Euro von Stade Rennes zu den "Tricky Trees" gewechselt. Nachdem sich der Stürmer dort aber nicht durchsetzen konnte, wurde er Anfang 2026 an die SGE verliehen.

In der schwachen Rückrunde der Adlerträger zählte er zu den wenigen Lichtblicken, erzielte 6 Tore und bereite ein weiteres vor. Dass die Eintracht dennoch nicht die Kaufoption zog, lag an dem vereinbarten Preis von 27 Millionen Euro - zu viel für die Frankfurter, die den erneuten Einzug in einen europäischen Wettbewerb verpasst hatte.

Die Hoffnung bei Sportvorstand Markus Krösche (45) und den Verantwortlichen bei der Eintracht: In Nachverhandlungen den Preis für Kalimuendo noch drücken zu können. Anvisiert sollen laut "Bild" maximal 20 Millionen Euro sein. Mit dem Spieler sei man sich bereits einig.