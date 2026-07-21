Wegen Oliver Glasner: Transfer von Wunschspieler Kalimuendo zu Eintracht Frankfurt in Gefahr
Frankfurt am Main/Nottingham - Nach wie vor hofft man bei Eintracht Frankfurt auf die Verpflichtung von Wunschstürmer Arnaud Kalimuendo. Doch die Chancen auf einen Wechsel des 24-Jährigen scheinen zu sinken.
Das Problem scheint dabei ausgerechnet Oliver Glasner (51) zu sein, der am Main immer noch höchstes Ansehen genießt, seitdem er mit dem Hessen 2022 die Europa League gewinnen konnte. Denn Glasner ist der neue Coach von Nottingham Forest in der englischen Premier League, und dem Klub gehört Kalimuendo.
Der Franzose war zu Beginn der vergangenen Saison für 30 Millionen Euro von Stade Rennes zu den "Tricky Trees" gewechselt. Nachdem sich der Stürmer dort aber nicht durchsetzen konnte, wurde er Anfang 2026 an die SGE verliehen.
In der schwachen Rückrunde der Adlerträger zählte er zu den wenigen Lichtblicken, erzielte 6 Tore und bereite ein weiteres vor. Dass die Eintracht dennoch nicht die Kaufoption zog, lag an dem vereinbarten Preis von 27 Millionen Euro - zu viel für die Frankfurter, die den erneuten Einzug in einen europäischen Wettbewerb verpasst hatte.
Die Hoffnung bei Sportvorstand Markus Krösche (45) und den Verantwortlichen bei der Eintracht: In Nachverhandlungen den Preis für Kalimuendo noch drücken zu können. Anvisiert sollen laut "Bild" maximal 20 Millionen Euro sein. Mit dem Spieler sei man sich bereits einig.
Arnaud Kalimuendo überzeugt Oliver Glasner im ersten Vorbereitungsspiel
Jetzt hat allerdings das Training unter Glasner in Nottingham begonnen und Kalimuendo soll einen positiven Eindruck machen. Beim 2:0 im ersten Vorbereitungsspiel im Nottingham-Derby gegen den Drittligisten Notts County erzielte er auch gleich ein Tor und lieferte eine gute Leistung ab.
Im Anschluss gab es dem dann Lob von Glasner. "Er hat heute ein fantastisches Spiel gemacht, nicht nur wegen des Tores. Er hat sich sehr gute Positionen zwischen den Linien gesucht", zitiert "Bild" den Österreicher, der zudem jedem Spieler im Kader eine Chance geben will.
Da stellt sich die Frage, ob man in Nottingham den 24-Jährigen unter Wert (Marktwert laut "Transfermarkt.de" bei 25 Millionen Euro) ziehen lassen will. Hinzu kommt, dass Frankfurt zuvor Elye Wahi (23) und Noel Futkeu (23) verkaufen müsste, um den Transfer zu realisieren.
Bis zumindest dies geschehen sei, sollen die Bemühungen um Kalimuendo laut "Bild" bis auf Weiteres auf Eis liegen.
Titelfoto: Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, -/dpa