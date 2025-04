Hommage an Eintracht Frankfurt: Henni Nachtsheims "Adlerherzen" kurz vor Premiere

Mit "Adlerherzen" hat sich Eintracht-Fan und Comedian Henni Nachtsheim (68) einen Traum erfüllt. © Arne Dedert/dpa

Für ihn als hessischen Künstler und als jahrzehntelangen Fan des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sei es ein Traum, seine "Liebe jetzt in dem Bühnenstück zum Ausdruck zu bringen".

Vor der Premiere in der kommenden Woche spüre er Ehrfurcht, Respekt und Vorfreude. "Das sind die Faktoren, die mich gerade schlecht einschlafen lassen und früh wach werden lassen", sagte Nachtsheim, der vor allem mit dem Comedy-Duo "Badesalz" bekannt wurde.

"Adlerherzen" sei eine Hommage "an den Verein, an seine Historie, seine jüngere Vergangenheit und sportlichen Erfolge" heißt es auf der Homepage. "Und vor allem an seine Fans!" Die Premiere ist am 24. April im Bürgerhaus von Dreieich-Sprendlingen. Die ersten Vorstellungen sind allesamt ausverkauft.

"Ich glaube, wir sind der erste Verein mit einem eigenen Bühnenstück – und das ist fantastisch", sagte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke (52) bei der Pressekonferenz. Überprüft habe er das aber nicht.