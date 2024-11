Inkognito an Halloween? Rätselraten um prominente Strichmännchen

Frankfurt am Main - Halloween macht bereits seit einigen Jahren auch nicht vor den Promis aus allen Sparten Halt. Genauso auch bei dieser Familie aus dem Bundesliga-Kosmos. Das Kostüm war in diesem Falle jedoch derart gut gewählt, dass es zum Rätselraten animierte.

Ann-Kathrin (34) und Mario Götze (32) wurden zu Halloween kurzerhand zur Strichmännchen-Crew. © Instagram/mariogotze

Dabei brauchte es keine stundenlange Maske und eine Verwandlung in den Kult-Außerirdischen E.T. wie beispielsweise bei Model-Mama Heidi Klum (51) und ihrem Tom (Kaulitz, 35). Ein simpler Maler-Anzug und eine augenscheinlich im Schnellverfahren gefertigte Papiermaske - zack war das Halloween-Outfit perfekt.

Für die Angetraute des Bundesliga-Stars gab es zudem noch die passende (Designer)-Strichmännchentasche dazu. Um wen es sich bei der kreativen Familie handelt, verrät der Blick auf das Instagram-Profil, wo das Foto hochgeladen wurde.

So zwängten sich niemand Geringeres als Mario (32) und Ann-Kathrin Götze (34) in das ungewohnt schlichte Kostüm. Auch bei ihren beiden Kids, Rome (4) und Gioia (1) ließen es die Götzes eher schlicht ablaufen. Beide wurden in einen schwarzen Schauer-Dress gesteckt, der ältere Bruder durfte sich zudem über ein paar Spinnweben als Gesichtsschmuck freuen.

Das war aber keinesfalls das Einzige, was zum Amusement des Vierjährigen beitrug. Wie der Instagram-Story der 34-jährigen Spielerfrau zu entnehmen war, gab es obendrein noch eine Halloween-Kinderparty mit allem drum und dran.

Zu sehen war unter anderem ein prall gefüllter Tisch mit allerlei Leckereien im Grusel-Look.