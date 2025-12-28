Jetzt also doch: Eintracht Frankfurt holt Zweitliga-Shootingstar!

Frankfurt am Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Verpflichtung von Torjäger Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg stehen.

Nachdem ein erstes Angebot der Frankfurter abgelehnt worden war, scheint es jetzt eine Einigung mit der SV Elversberg über einen Wechsel von Younes Ebnoutalib (22) zu geben. © Harald Tittel/dpa

Der Champions-League-Teilnehmer ist laut Informationen der "Bild" demnach bereit, acht Millionen Euro zu zahlen und dem Angreifer einen Kontrakt bis 2031 anzubieten.

Auch Sky berichtet über diese Summe und die genannte Vertragslaufzeit. Ebnoutalib könnte schon Anfang des neuen Jahres zur Eintracht stoßen.

Der 22-Jährige überzeugte in dieser Zweitliga-Saison bislang. Die Torschützenliste führt er mit zwölf Treffern an.

Dadurch wurde er für die Eintracht sowie andere Bundesliga-Klubs und Vereine aus dem Ausland interessant. Aufstiegskandidat Elversberg hatte den Stürmer im vergangenen Winter für 50.000 Euro vom Regionalligisten FC Gießen geholt.