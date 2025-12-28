Jetzt also doch: Eintracht Frankfurt holt Zweitliga-Shootingstar!
Von Maximilian Wendl und Marc Thomé
Frankfurt am Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Verpflichtung von Torjäger Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg stehen.
Der Champions-League-Teilnehmer ist laut Informationen der "Bild" demnach bereit, acht Millionen Euro zu zahlen und dem Angreifer einen Kontrakt bis 2031 anzubieten.
Auch Sky berichtet über diese Summe und die genannte Vertragslaufzeit. Ebnoutalib könnte schon Anfang des neuen Jahres zur Eintracht stoßen.
Der 22-Jährige überzeugte in dieser Zweitliga-Saison bislang. Die Torschützenliste führt er mit zwölf Treffern an.
Dadurch wurde er für die Eintracht sowie andere Bundesliga-Klubs und Vereine aus dem Ausland interessant. Aufstiegskandidat Elversberg hatte den Stürmer im vergangenen Winter für 50.000 Euro vom Regionalligisten FC Gießen geholt.
Eintracht Frankfurt sucht einen weiteren Stürmer
Da Nationalspieler Jonathan Burkardt (25) im Angriff ebenso verletzungsbedingt ausfällt wie Michy Batshuayi (32), ist die Eintracht auf der Suche nach Verstärkungen. Denn auch der Franzose Elye Wahi (22) hat die Erwartungen bisher nicht erfüllt.
Deshalb soll auch noch ein weiterer Mann für die Offensive kommen: Aktuell im Fokus steht der Franzose Arnaud Kalimuendo (23) von Nottingham Forest.
Titelfoto: Harald Tittel/dpa