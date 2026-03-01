Verletzungs-Schock und Joker-Tor: Eintracht schlägt Freiburg

Frankfurt am Main - Im Kampf um die Plätze für den Einzug in einen europäischen Wettbewerb schlägt Eintracht Frankfurt am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga den SC Freibu rg verdient mit 2:0 (0:0).

Kaua Santos (r.) verletzte sich gleich in seiner ersten Aktion. Er musste ausgewechselt werden. © Uwe Anspach/dpa

Das Spiel hatte mit einem weiteren Verletzungsschock für die von Ausfällen geplagten Hessen begonnen: Auf Vorlage von Yuito Suzuki war der ehemalige Adlerträger Igor Matanovic auf Keeper Kaua Santos zugeeilt, doch der Brasilianer war vor ihm am Ball.

Dennoch traf Matanovic seinen Ex-Mitspieler unglücklich am Knie (1.). Kaua Santos blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Michael Zetterer ins Spiel.

Nach einem ausgeglichenen Beginn übernahmen die Hausherren Mitte der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Geschehen.

Doch Freiburgs Nummer eins Noah Atubolu unterstrich seine Ambitionen auf eine WM-Teilnahme: Zunächst klärte er einen Kracher aus der zweiten Reihe von Nathaniel Brown sowie den Nachschuss von Jonathan Burkardt (24.), dann gegen Arnaud Kalimuendo (29.).

Die größte Chance hatten allerdings die Breisgauer: Nach einer Flanke von Christian Günter setzte sich Matanovic im Strafraum gegen Robin Koch durch, doch sein Kopfball prallte vom Innenpfosten in die Arme von Zetterer. So blieb es beim 0:0 zum Pausenpfiff.