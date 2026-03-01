Ist er noch zu halten? PSG will diesen Eintracht-Star!
Frankfurt am Main - Ein Verbleib von Jungstar Nathaniel Brown (22) über die aktuelle Saison hinaus scheint für Eintracht Frankfurt immer unwahrscheinlicher. Denn jetzt soll auch Paris Saint-Germain in das Werben um den zweifachen deutschen Nationalspieler eingestiegen sein.
Und das wohl mit ganz konkreten Absichten, wie das französische Portal "Les-Transfers.Com" berichtet.
Der Hintergrund: Der ehemalige Bayern-Kicker Lucas Hernández (30) hat zwar bei PSG noch einen Vertrag bis Sommer 2028, allerdings sollen die sportlich Verantwortlichen um Trainer Luis Enrique (55) mit den Leistungen des 40-fachen französischen Nationalspielers nicht zufrieden sein.
Ein Verkauf im kommenden Sommer sei angedacht. Dann wäre Nuno Mendes (23) der einzige etatmäßige Linksverteidiger bei den Rotblauen.
Um den portugiesischen Star unter Druck zu setzen und für mehr Konkurrenz zu sorgen, stehe laut "Les-Transfers.Com" eine hochkarätige Verstärkung auf der Position des Linksverteidigers ganz oben auf der Liste bei PSG. Auf dieser wiederum sei Brown der wohl zurzeit heißeste Kandidat.
Auch Real und der FC Bayern sollen Interesse an Nathaniel Brown haben
Damit dürfte also der nächste absolute Topklub in den Wettbewerb um eine Verpflichtung des gebürtigen Ambergers eingestiegen sein. Und die Anzahl der Interessenten wächst beständig.
Galten bislang der FC Barcelona und Manchester City als die aussichtsreichsten Kandidaten, so sollen neben Paris nun auch Real Madrid und der FC Bayern München Interesse am 22-Jährigen geäußert haben.
Die Verantwortlichen bei der Eintracht rund um Sportvorstand Markus Krösche (45) dürften die ganze Angelegenheit mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgen.
Einerseits zählt Brown zu den Leistungsträgern in dieser Spielzeit, zum anderen dürfte ein Verkauf des Spielers wieder eine große Summe in die Kasse der Hessen spülen.
Laut "Transfermarkt.de" besitzt Brown zurzeit einen Marktwert von 35 Millionen Euro - und einen langfristigen Vertrag bis 2030.
Wie "Les-Transfers.Com" wissen will, würde die Eintracht einen Wechsel ab einer Ablösesumme von 60 Millionen Euro in Erwägung ziehen, laut "Bild" plane Krösche sogar mindestens 65 Millionen Euro bei einem Transfer ein.
Eine Summe, die bei den zahlungskräftigen Interessenten nicht unrealistisch scheint und womöglich sogar übertroffen werden könnte.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa