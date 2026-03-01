Ist er noch zu halten? PSG will diesen Eintracht-Star!

Frankfurt am Main - Ein Verbleib von Jungstar Nathaniel Brown (22) über die aktuelle Saison hinaus scheint für Eintracht Frankfurt immer unwahrscheinlicher. Denn jetzt soll auch Paris Saint-Germain in das Werben um den zweifachen deutschen Nationalspieler eingestiegen sein.

Die Liste der Interessenten an Frankfurts Nathaniel Brown (22) wächst beständig. Jetzt soll auch PSG am Linksverteidiger dran sein. © Arne Dedert/dpa

Und das wohl mit ganz konkreten Absichten, wie das französische Portal "Les-Transfers.Com" berichtet.

Der Hintergrund: Der ehemalige Bayern-Kicker Lucas Hernández (30) hat zwar bei PSG noch einen Vertrag bis Sommer 2028, allerdings sollen die sportlich Verantwortlichen um Trainer Luis Enrique (55) mit den Leistungen des 40-fachen französischen Nationalspielers nicht zufrieden sein.

Ein Verkauf im kommenden Sommer sei angedacht. Dann wäre Nuno Mendes (23) der einzige etatmäßige Linksverteidiger bei den Rotblauen.

Um den portugiesischen Star unter Druck zu setzen und für mehr Konkurrenz zu sorgen, stehe laut "Les-Transfers.Com" eine hochkarätige Verstärkung auf der Position des Linksverteidigers ganz oben auf der Liste bei PSG. Auf dieser wiederum sei Brown der wohl zurzeit heißeste Kandidat.