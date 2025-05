Jonny Burkardt doch zur Eintracht? Mainz-Sportchef mit klarer Ansage

Frankfurt am Main - Nach wie vor gilt der Mainzer Jonathan "Jonny" Burkardt (24) bei Eintracht Frankfurt als absoluter Wunschspieler für die kommende Saison. Doch die Chancen auf eine Verpflichtung stehen immer schlechter.

Zu 99 Prozent, sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel (61), werden Jonny Burkardt und auch Nadiem Amiri in der kommenden Saison das Trikot der 05er tragen. © Torsten Silz/dpa

Wurde bereits kürzlich vonseiten der 05er bestätigt, dass der 24-Jährige nicht wie zuvor kolportiert eine Ausstiegsklausel seines bis 2027 laufenden Vertrags besitze, so äußerte sich nun der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel (61) deutlich zum Thema.

Laut eines Berichts der "Frankfurter Rundschau" sagte Heidel, dass es zu 99 Prozent sicher ist, dass Burkardt auch in der kommenden Saison das Trikot des Sechsten der abgeschlossenen Spielzeit tragen wird. Dies treffe im Übrigen auch auf Nadiem Amiri (28) zu, der von Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund umworben werden soll.

Der FSV Mainz 05 sei "finanziell komplett unabhängig", machte Heidel zudem klar, dass es bei den Rheinhessen keine finanziellen Notwendigkeiten gibt, die Stars zu verkaufen.

So bringe die gute Platzierung in der Abschusstabelle Mainz alleine schon sieben Millionen Euro mehr aus der TV-Verwertung als in der Saison zuvor.

Hinzu kämen zehn bis zwölf Millionen Euro, sollte der Klub die Play-offs für die Conference League am 21. und 28. August überstehen und in die Ligaphase einziehen.