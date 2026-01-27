Faustdicke Überraschung! Wird dieser Unbekannte neuer Eintracht-Coach?
Frankfurt - Nach rund eineinhalb Wochen hat die Trainersuche von Eintracht Frankfurt offenbar ein überraschendes Ende gefunden: Nachfolger von Dino Toppmöller (45) soll der in Deutschland weitgehend unbekannte Coach Albert Riera (43) werden.
Das berichteten Bild und Sky übereinstimmend, aktuell laufen demnach die finalen Gespräche.
Der Spanier ist seit 2024 Trainer bei NK Celje in der ersten slowenischen Liga, wurde dort auf Anhieb Pokalsieger, mit seinem Ex-Klub NK Olimpija Ljubljana schaffte er 2023 zudem das slowenische Double.
Die Verpflichtung Rieras wäre trotzdem eine große Überraschung: Celje ist zwar bereits seine dritte Station als Chefcoach nach Ljubljana und Girondins Bordeaux (damals Ligue 2), doch in den Top-Ligen Europas trat er bisher noch gar nicht als Trainer in Erscheinung.
Dennoch sind Sportvorstand Markus Krösche (45) und Vorstandssprecher Axel Hellmann (54) wohl so überzeugt von dem Spanier, dass sie bereit sind, eine Ablöse für ihn zu bezahlen, denn der Vertrag des ehemaligen Galatasaray- und Liverpool-Profis bei Celje läuft noch bis 2028.
Albert Riera soll kriselndes Eintracht Frankfurt wieder in die Spur bringen
Toppmöller hatte nach dem 3:3 gegen Werder Bremen seinen Hut nehmen müssen, der 45-Jährige hatte die massiven Abwehrprobleme der Eintracht nicht in den Griff bekommen.
So wartet die SGE seit fünf Bundesligaspielen auf einen Sieg und rutschte auf den achten Tabellenplatz ab, in der Champions League sind die Frankfurter bereits vorzeitig ausgeschieden. In den wettbewerbsübergreifend letzten fünf Spielen kassierte die Mannschaft jeweils drei Tore, stellt mit 42 Gegentreffern zudem die Schießbude der Liga.
Schon am Montag hatte Hellmann verkündet, man werde in Kürze einen neuen Trainer vorstellen: "Wir sind auf der Zielgeraden der Verständigung."
Sollte ein Deal mit Riera und Celje nicht zustande kommen, hat die SGE Sky zufolge allerdings noch mindestens einen weiteren Überraschungskandidaten in der Hinterhand.
Titelfoto: Ludek Perina/Zuma Press/dpa