Faustdicke Überraschung! Wird dieser Unbekannte neuer Eintracht-Coach?

Frankfurt - Nach rund eineinhalb Wochen hat die Trainersuche von Eintracht Frankfurt offenbar ein überraschendes Ende gefunden: Nachfolger von Dino Toppmöller (45) soll der in Deutschland weitgehend unbekannte Coach Albert Riera (43) werden.

Albert Riera (43) ist offenbar Top-Kandidat für die Nachfolge von Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt. © Ludek Perina/Zuma Press/dpa

Das berichteten Bild und Sky übereinstimmend, aktuell laufen demnach die finalen Gespräche.

Der Spanier ist seit 2024 Trainer bei NK Celje in der ersten slowenischen Liga, wurde dort auf Anhieb Pokalsieger, mit seinem Ex-Klub NK Olimpija Ljubljana schaffte er 2023 zudem das slowenische Double.

Die Verpflichtung Rieras wäre trotzdem eine große Überraschung: Celje ist zwar bereits seine dritte Station als Chefcoach nach Ljubljana und Girondins Bordeaux (damals Ligue 2), doch in den Top-Ligen Europas trat er bisher noch gar nicht als Trainer in Erscheinung.

Dennoch sind Sportvorstand Markus Krösche (45) und Vorstandssprecher Axel Hellmann (54) wohl so überzeugt von dem Spanier, dass sie bereit sind, eine Ablöse für ihn zu bezahlen, denn der Vertrag des ehemaligen Galatasaray- und Liverpool-Profis bei Celje läuft noch bis 2028.