Kaua Santos im Fokus: Eintracht Frankfurt hat ein Torwart-Thema

Frankfurt am Main - Markus Krösche (45) versuchte, größtmögliche Ruhe auszustrahlen. "Ich werde jetzt keine Torwart-Diskussion lostreten", sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt . Braucht er auch gar nicht. Die läuft rund um die Hessen ohnehin schon.

Eintracht-Keeper Kauã Santos (22) sah beim späten Ausgleich des SC Freiburg erneut nicht gut aus. © Harry Langer/dpa

Nach dem 2:2 (2:1) beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga dürfte sie weiter Fahrt aufnehmen. Schlussmann Kauã Santos (22) sah beim späten Ausgleich durch einen Freistoß von Freiburgs Vincenzo Grifo (32) nicht gut aus - und steht gegen den FC Liverpool am Mittwoch nun noch mehr im Fokus.

Intern werde keine Diskussion um den 22-Jährigen geführt, sagte Trainer Dino Toppmöller (44).

Natürlich hätte er sich nach einem "grundsätzlich sehr soliden Spiel" bei Grifos Freistoß am Ende aber "besser anstellen" müssen. Das werde man mit Kauã Santos auch besprechen. Vor dem Champions-League-Duell mit Englands Meister Liverpool wächst der öffentliche Druck auf den Brasilianer.

"Es ist ein junger Torwart, der natürlich auch Fehler machen darf", sagte Krösche über Kauã Santos, der nach einem Kreuzbandriss zu Saisonbeginn noch von Michael Zetterer (30) vertreten worden war.