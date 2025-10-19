Eintracht dreht Horror-Start, Freiburgs Grifo spuckt Frankfurt spät in die Suppe

Freiburg - Nackenschlag kassiert, Reaktion gezeigt und am Ende doch wieder vergeigt! Eintracht Frankfurt hat beim 2:2 (2:1) gegen den SC Freiburg einen fast schon sicher geglaubten Auswärtssieg kurz vor Schluss aus der Hand gegeben.

Jonathan Burkardt traf gegen den SC Freiburg doppelt. © Harry Langer/dpa

Doppelpacker Jonathan Burkardt hatte die Truppe von Trainer Dino Toppmöller nach einem absoluten Horror-Start auf Kurs geballert, ehe Vincenzo Grifo in der 87. Minute den Hessen, die eigentlich alles im Griff hatten, noch in die Suppe spucken konnte.

Das Ende und nicht minder der Anfang passen bei der SGE zum Leidwesen der Fans derzeit ins Bild.

Bereits nach nicht einmal zwei Minuten (!) dürfte den zahlreich mitgereisten Frankfurter Anhängern das Herz sicherlich tief in die Hose gerutscht sein.

Zur Erinnerung: Direkt nach der Länderspielpause war am Main aufgrund der Defensivprobleme eine entsprechende Krisensitzung einberufen worden.

Im Breisgau gab es trotzdem extrem früh das nächste Gegentor - und zwar ausgerechnet nach einem fiesen Bock. Ein missratener Querpass von Kapitän Robin Koch landete statt beim Mitspieler bei Johan Manzambi. Der bediente Derry Scherhant, der Kaua Santos keine Chance ließ und zur Führung vollstreckte. Die folgende Reaktion stimmte immerhin.

Frankfurt war gegen ein ums andere Mal gefährlich umschaltende Freiburger extrem bemüht, eine schnelle Antwort auf den bitteren Rückstand zu liefern - und brauchte dafür schlussendlich auch lediglich knapp eine Viertelstunde.