Bahoya und Santos zurück im Eintracht-Training: Einsatz gegen den HSV?

Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt sind Stürmer Jean-Mattéo Bahoya (20) und Torhüter Kauã Santos (23) nach ihren Verletzungspausen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Kauã Santos (23) hatte sich Anfang März eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. © Uwe Anspach/dpa

Nach ihrer Rehaphase absolvierten beide wieder Teile des Teamtrainings.

Bahoya hatte sich im März im mit 1:2 verlorenen Rhein-Main-Duell beim FSV Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Santos erlitt wenige Wochen zuvor beim 2.0 gegen den SC Freiburg eine Innenbandverletzung im Knie.

Ob die beiden im Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zum Kader zählen, ließ die Eintracht offen.