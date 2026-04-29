Bahoya und Santos zurück im Eintracht-Training: Einsatz gegen den HSV?
Von Lea Winkler
Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt sind Stürmer Jean-Mattéo Bahoya (20) und Torhüter Kauã Santos (23) nach ihren Verletzungspausen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.
Nach ihrer Rehaphase absolvierten beide wieder Teile des Teamtrainings.
Bahoya hatte sich im März im mit 1:2 verlorenen Rhein-Main-Duell beim FSV Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Santos erlitt wenige Wochen zuvor beim 2.0 gegen den SC Freiburg eine Innenbandverletzung im Knie.
Ob die beiden im Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zum Kader zählen, ließ die Eintracht offen.
Der dritte Torwart Jens Grahl (37) und Nationalspieler Nnamdi Collins (22) spulten derweil ihr Reha-Programm ab, zudem trainierte Schlussmann Michael Zetterer (30) nur individuell.
Titelfoto: Bild-Montage: Uwe Anspach/dpa