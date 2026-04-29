Bahoya und Santos zurück im Eintracht-Training: Einsatz gegen den HSV?

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Das Lazarett bei Eintracht Frankfurt lichtet sich weiter. Kauã Santos und Jean-Mattéo Bahoya sind nach ihren Verletzungen ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Von Lea Winkler

Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt sind Stürmer Jean-Mattéo Bahoya (20) und Torhüter Kauã Santos (23) nach ihren Verletzungspausen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Kauã Santos (23) hatte sich Anfang März eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen.
Kauã Santos (23) hatte sich Anfang März eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen.  © Uwe Anspach/dpa

Nach ihrer Rehaphase absolvierten beide wieder Teile des Teamtrainings. 

Bahoya hatte sich im März im mit 1:2 verlorenen Rhein-Main-Duell beim FSV Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Santos erlitt wenige Wochen zuvor beim 2.0 gegen den SC Freiburg eine Innenbandverletzung im Knie.

Ob die beiden im Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zum Kader zählen, ließ die Eintracht offen.

Jean-Mattéo Bahoya (20) verletzte sich beim Nachbarschaftsduell mit dem FSV Mainz 05 am Oberschenkel.
Jean-Mattéo Bahoya (20) verletzte sich beim Nachbarschaftsduell mit dem FSV Mainz 05 am Oberschenkel.  © Uwe Anspach/dpa

Der dritte Torwart Jens Grahl (37) und Nationalspieler Nnamdi Collins (22) spulten derweil ihr Reha-Programm ab, zudem trainierte Schlussmann Michael Zetterer (30) nur individuell.

Titelfoto: Bild-Montage: Uwe Anspach/dpa

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