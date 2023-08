"Keine leichten Aufgaben" für Frankfurt: Alle Infos zu den Conference League-Play-offs

Vor der Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League muss Eintracht Frankfurt erst einmal die Play-offs überstehen. Das sind die möglichen Gegner.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt will unbedingt in die Gruppenphase der Conference League. Doch dafür müssen erst einmal die Play-offs überstanden werden. Seit dem gestrigen Montag stehen die beiden möglichen Gegner fest.

Die beiden möglichen Gegner in den Play-offs sieht Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (42) als "keine leichten Aufgaben" an. © Bild-Montage: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa, Andreas Gora/dpa Am 10. und am 17. August treten in der 3. Qualifikationsrunde der israelische Klub Hapoel Be'er-Sheva FC und Lewski Sofia aus Bulgarien gegeneinander an. Gegen den Sieger müssen sich die Frankfurter dann in den beiden Spielen am 24. und am 31. August durchsetzen. "In dieser Phase der Saison und in Anbetracht der Tatsache, dass wir ein Play-off-Spiel haben, gibt es keine leichten Aufgaben. Sowohl Be'er Sheva als auch Sofia haben ihre Qualitäten", unterstrich SGE-Sportvorstand Markus Krösche (42) gegenüber der Vereins-Webseite, die Partien keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Von Vorteil könnte dabei sein, dass die Adlerträger das Rückspiel aller Voraussicht nach im heimischen Waldstadion bestreiten werden. Die finale Terminierung erfolgt allerdings erst im Laufe des heutigen Dienstags. Eintracht Frankfurt Jetzt also doch bald weg? Eintracht-Knipser Kolo Muani hat sich wohl mit Top-Klub geeinigt! Und wer sind die potenziellen Gegner der Eintracht? Be'er Sheva beendete die vergangene Saison in Israel als Tabellenzweiter - vier Punkte hinter dem derzeitigen Serienmeister Maccabi Haifa FC. Insgesamt fünf Meistertitel konnte man insgesamt bislang einfahren - zwischen 2014 und 2016 gelangen drei Meisterschaften in Folge. Die jüngste Trophäe fuhren die Männer von Trainer Elyaniv Barda (41) 2022 mit dem israelischen Pokal ein.

Auf stolze 26 nationale Meisterschaften blickt Lewski Sofia zurück