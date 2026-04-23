Krallt sich Eintracht im Sommer diesen Real-Youngster?

Frankfurt am Main - Die Saison neigt sich ihrem Ende entgegen, hinter den Kulissen werden auch bei Eintracht Frankfurt die Planungen für den Sommer immer intensiver. Ein Youngster von Real Madrid soll es den Hessen angetan haben.

Víctor Valdepeñas (19) soll bei Eintracht Frankfurt auf dem Wunschzettel stehen. Folgt im Sommer der Transfer? © IMAGO/NurPhoto

Nach "Bild"-Informationen haben Sportvorstand Markus Krösche (45) und Co. Víctor Valdepeñas im Visier. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger steht derzeit für die Reservemannschaft der Königlichen in der dritten spanischen Liga auf dem Rasen.

Er zählt unter Trainer Julián López de Lerma (39) zu den Leistungsträgern. Ist er fit, spielt er auch. Es stehen zwei Treffer und eine Vorlage in bislang 26 Spielen für Valdepeñas zu Buche. In der Youth League kommen vier Einsätze und ein Tor hinzu.

Der gebürtige Madrilene durfte sogar schon Profi-Luft schnuppern und im Dezember 78 Minuten in der Primera División gegen Deportivo Alavés ran.

Beobachten sollen die Eintracht-Verantwortlichen den U19-Nationalspieler bereits länger, jetzt soll das Interesse für einen Transfer konkret werden.

Besonders interessant und vielleicht ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Zwischen der Frankfurter Chefetage und der Spielerseite sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Weitere dürften in den nächsten Wochen folgen.