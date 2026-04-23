Krallt sich Eintracht im Sommer diesen Real-Youngster?
Frankfurt am Main - Die Saison neigt sich ihrem Ende entgegen, hinter den Kulissen werden auch bei Eintracht Frankfurt die Planungen für den Sommer immer intensiver. Ein Youngster von Real Madrid soll es den Hessen angetan haben.
Nach "Bild"-Informationen haben Sportvorstand Markus Krösche (45) und Co. Víctor Valdepeñas im Visier. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger steht derzeit für die Reservemannschaft der Königlichen in der dritten spanischen Liga auf dem Rasen.
Er zählt unter Trainer Julián López de Lerma (39) zu den Leistungsträgern. Ist er fit, spielt er auch. Es stehen zwei Treffer und eine Vorlage in bislang 26 Spielen für Valdepeñas zu Buche. In der Youth League kommen vier Einsätze und ein Tor hinzu.
Der gebürtige Madrilene durfte sogar schon Profi-Luft schnuppern und im Dezember 78 Minuten in der Primera División gegen Deportivo Alavés ran.
Beobachten sollen die Eintracht-Verantwortlichen den U19-Nationalspieler bereits länger, jetzt soll das Interesse für einen Transfer konkret werden.
Besonders interessant und vielleicht ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Zwischen der Frankfurter Chefetage und der Spielerseite sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Weitere dürften in den nächsten Wochen folgen.
Wechselt Víctor Valdepeñas von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt? Marktwert mit steigender Tendenz
Schnell, sehr stark im Zweikampf, sicher mit dem Ball am Fuß – das enorme Potenzial von Valdepeñas ist gut zu erkennen. Es überrascht dementsprechend wenig, dass laut "Bild" auch zahlreiche namhafte Vereine aus ganz Europa ein Auge auf den Linksfuß geworfen haben. Unter anderem werden demnach dem FC Arsenal und dem AC Mailand ein Interesse nachgesagt.
Vertraglich ist der 1,88 Meter große Abwehrspieler noch bis zum Sommer 2029 an die Königlichen gebunden, sein Marktwert rangiert laut "Transfermarkt" derzeit bei rund fünf Millionen Euro – mit einer stark steigenden Tendenz.
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