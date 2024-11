Krasse Fan-Liebe: Was Rentner für die Eintracht auf sich nimmt, ist krass

Frankfurt am Main - Dem eigenen Bundesligaklub auch auf Auswärtsfahrten hinterher reisen, ist vor allem bei der Eintracht ein weitverbreitetes Phänomen. Was Werner Kümmerle (71) jedoch seit Jahrzehnten für seinen Verein auf sich zu nehmen bereit ist, sucht dann doch seinesgleichen.

Die Eintracht kann sich auswärts stets auf eine stabile Auswärtskurve verlassen. Was Werner Kümmerle (71, nicht im Bild) jedoch auf sich nimmt, ist noch mal eine Spur krasser. © Thomas Frey/dpa

Der mittlerweile 71-Jährige hegt nicht nur seit eh und je eine Leidenschaft für die Diva vom Main, sondern ist ebenso passionierter Radfahrer. Wie die Eintracht höchstselbst in einem Bericht über den Rentner mitteilte, entschloss sich Kümmerle dann bereits in den 1970er Jahren dazu, seine beiden Vorlieben miteinander zu vereinen.

Und so ist Kümmerle im Verlauf von nun schon rund 50 Jahren bei etlichen Auswärtsspielen der SGE dabei gewesen - natürlich mit dem Rad. Dabei hat er bereits etliche bemerkenswerte Meilensteine errichtet. So kann er beispielsweise von sich behaupten, bei jedem Verein gastiert zu haben, zu dem die Adlerträger in der Bundesliga bislang reisen mussten.

Dass derartige Strapazen aus reiner Vereinsliebe selbst für eingefleischte Supporter keinesfalls normal sind, weiß der 71-Jährige insgeheim scheinbar auch selbst: "Ein bisschen verrückt muss man sein", gestand er im Gespräch mit der Eintracht. Ausgiebige Planungen gebe es - zumindest im Kontext Bundesliga - bei ihm eher nicht.

Kümmerle betonte, dass er viel lieber spontan auf sein Rad steige, die grobe Richtung einschlage und sich schließlich anhand von Straßenschildern orientiere. Und auch Wetterkapriolen können ihm den Spaß nicht verhageln.

"Ich nehme es so, wie es kommt. Wenn es regnet, werde ich halt nass, und wenn die Sonne scheint, werde ich braun", so der radelnde Rentner.