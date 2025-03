Krasse Nummer: Eintracht will wohl Liverpool-Star verpflichten!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt ist weiterhin auf der Suche nach einem zentral-defensiven Mittelfeldakteur. Dabei ist nun offensichtlich ein Altbekannter aus der Bundesliga in den Fokus gerückt.

Genau diese Eigenschaften bringt Endo als langjähriger VfB-Kapitän und mittlerweile bewanderter Premier-League-Kicker ganz klar mit. Vor allem die Leaderqualitäten Endos soll die Eintracht demnach an ihm schätzen.

Der ehemalige Stuttgarter könnte genau jene Lücke im Eintracht-Kader schließen, die in den wichtigen Spielen immer wieder deutlich wird - ein spiel- und defensivstarker Sechser mit Erfahrung auf Topniveau!

Beim Liverpool FC kommt Endo über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. © Jon Super/AP/dpa

Aufgrund seines gesetzten Alters und jener derzeit geringen sportlichen Relevanz bei den Reds könnte Endo im Sommer daher zu haben sein.

Zwar wird das Unterfangen bei noch zwei Jahren Vertragslaufzeit nicht ganz billig, trotzdem wird der Tabellenführer der Premier League seinem Ersatzspieler wohl keine Steine in Form von utopischen Ablöseforderungen in den Weg legen - sollte ein Wechselwunsch bestehen.

Erreichen die Adlerträger tatsächlich die Champions League, wäre ein Transfer sicher zu stemmen und umso wichtiger. Einig werden müsste man sich dann nur noch über das sicher nicht gerade niedrige Gehalt des Japaners.

Es besteht also die Chance, möglicherweise ein gutes Preis-Leistungs-Paket zu schnüren und sich dadurch qualitativ deutlich zu verbessern, will man laut Bild aufseiten der SGE doch mit vier zentralen Mittelfeldspielern in die neue Saison gehen.

Ein Abgangskandidat wäre dann wohl Mahmoud Dahoud (29), der wie Endo bei Liverpool bei den Frankfurtern kaum auf seine Einsatzzeiten kommt.