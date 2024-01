Krasse Transferwende: Kommt dieser PSG-Offensivstar jetzt zur Eintracht?

Frankfurt am Main - Nach dem geplatzten Deal von Rafi Durosinmi (21) dreht sich das SGE-Stürmerkarusell wie wild. Nun ist ein in Eintracht Kreisen bereits bekannter Star-Angreifer erneut auf dem Frankfurter Radar.

In diesem Fall soll das jeweilige Objekt der Begierde möglichst laufstark sowie pressing-affin und zusätzlich natürlich mit einem exzellenten Torriecher ausgestattet sein. Und bei jener Profilsuche ist dem hessischen Bundesligisten laut Bild-Informationen ein französischer Stürmer wieder in den Kopf gekommen, den man im vergangenen Sommer bereits als Muani-Ersatz auf dem Schirm hatte.

Auch Sky-Transferexperte Florian Plettenberg bestätigte via X (ehemals Twitter) am Donnerstag, dass die Frankfurter erneut an Ekitike dran sind. Daneben sei man zudem heiß auf Arnaud Kalimuendo (21) von Stade Rennes.

Klar ist: Eintracht Frankfurt muss und will unbedingt zwei Stürmer in dieser Winter-Transferperiode holen. Wer es am Ende wirklich werden wird, ist aktuell noch total offen. Spannend bleibt es für alle, die es mit der Eintracht halten, aber allemal bis zum Ende des Transferfensters am 31. Januar.