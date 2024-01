Transfer von SGE-Wunschtürmer plötzlich geplatzt: Was macht die Eintracht jetzt?

Laut Bild-Informationen ging es dabei allerdings nicht um die im Vorhinein befürchteten Knie-Probleme aufgrund Durosinmis Bänderriss im linken Knie, den er sich im Oktober zuzog. Vielmehr soll sich herausgestellt haben, dass der junge Nigerianer nicht fit genug für ein Engagement in der Bundesliga sei. Was dies im Detail bedeutet, blieb jedoch erst einmal unbekannt.

Ehemals VfB Stuttgart mittlerweile bei den Wolverhampton Wanderers: Sasa Kalajdzic (26) soll Eintracht Frankfurts erklärtes Transfer-Ziel im Winter sein. © Uli Deck/dpa

Schon während der Gespräche mit dem Pilsen-Stürmer war klar, dass die Adlerträger gerne zwei Angreifer holen würden. Zuletzt sickerte durch, dass man sich mit Ex-Stuttgart-Kicker Sasa Kalajdzic (26) in fortgeschrittenen Verhandlungen befinde. Demnach wolle der 2-Meter-Mann unbedingt an den Main wechseln. Aber auch in diesem Fall hakt es noch an mehreren Stellen!

Die SGE strebe fussball.news zufolge eine Leihe an - falls möglich auch mit Kaufoption für den Sommer. Wie die potenziell abgebenden Seite der Wolverhampton Wanderers hierzu steht, ist noch zu erörtern. Mögliche Szenarien sind auch eine Leihe ohne Kaufoption oder eine Kaufpflicht nach Leihe.

Klar ist: Durch den geplatzten Durosinmi-Deal haben die Wolves nun eine stärkere Ausgangslage für weitere Gespräche mit Frankfurt und können wohl mehr Geld verlangen.

Bis zum 31. Januar bleibt den Adlerträgern noch Zeit, mindestens einen oder im Bestfall zwei Stürmer zu ergattern. Ein Unterfangen, das sich mittlerweile trotz genug Geld auf der hohen Kante als alles andere als leicht entpuppt.