Krasser Vergleich: Eintracht-Neuling setzt Omar Marmoush mit Weltstar auf eine Stufe

Frankfurt am Main - Mahmoud "Mo" Dahoud (28) kann durchaus als erfahrener Fußballprofi bezeichnet werden. Während seiner Laufbahn kickte er nicht nur für traditionsreiche deutsche Klubs, sondern schaffte es bis in die Premier League. Einer seiner neuen Eintracht-Teamkollegen hat es dem Deutsch-Syrer dabei besonders angetan.

Eintrachts Sommer-Neuzugang Mahmoud Dahoud (28, l.) ist sich sicher: Omar Marmoush (25) ist derzeit mit Erling Haaland (24) auf einem Niveau. © OZAN KOSE/AFP

Im Gespräch mit der Bild-Zeitung offenbarte der zweifache deutsche Nationalspieler, dass er einen wahren Narren an Torjäger Omar Marmoush (25) gefressen habe. Der Ägypter steht derzeit mit acht eigenen Treffern und zusätzlichen vier Torvorbereitungen alleinig an der Spitze der Bundesliga-Torschützen.

Damit lässt der 25-Jährige derzeit sogar Mega-Star Harry Kane (31, fünf Tore, sechs Assists) hinter sich. Kein Wunder, dass dem erfahrenen Dahoud, der im vergangenen Sommer als Last-Minute-Deal ablösefrei von Brighton & Hove Albion an den Main wechselte, da der ein oder andere Vergleich zu absoluten Sturm-Kolossen in den Sinn kommt.

Das führte im Bild-Gespräch sogar so weit, dass er Teamkollege Marmoush (fast) auf eine Stufe wie Manchester-City-Star Erling Haaland (24) stellte. Dahoud weiter: "Mit seinem Abschluss ist er ähnlich wie Erling. Okay, noch nicht ganz so gut wie er, aber er kommt nahe ran. Und auch von der Power her und der Technik ist er fast so krass wie er. Also Omar hat schon eine unglaubliche Qualität."

Ein wahrer Ritterschlag von jemandem, der es wissen muss. Zwei Jahre lang kickte der 28-Jährige beim BVB an der Seite des bulligen Norwegers, sah dessen rasante Entwicklung zum Topstürmer aus nächster Nähe.