Kristensen-Ersatz gefunden? Eintracht heiß auf Ajax-Star

Frankfurt am Main - Hat Eintracht Frankfurt bereits einen Nachfolger für Rasmus Kristensen (28) im Visier? Nach dem Abgang des dänischen Rechtsverteidigers zum FC Midtjylland läuft die Suche nach einem Ersatz auf Hochtouren und dabei soll die SGE jetzt einen Ajax-Star ins Auge gefasst haben.

Anton Gaaei (23, r.) soll ein heißer Transfer-Kandidat bei der Frankfurter Eintracht sein. © Arne Dedert/dpa

Nach Informationen der dänischen Zeitung "Algemeen Dagblad" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt intensiv mit einer Verpflichtung von Anton Gaaei (23). Demnach soll die SGE ernsthaftes Interesse am dänischen Rechtsverteidiger zeigen.

Auch der gut vernetzte Eintracht-Experte Christopher Michel bestätigte die Gerüchte inzwischen auf X. Dort schrieb er: "Die Gerüchte zu Anton Gaaei kann ich bestätigen. Der Rechtsverteidiger ist nach dem Kristensen-Abgang einer der Kandidaten bei der SGE."

Gaaei könnte demnach die Kaderlücke hinten rechts schließen, die der Abgang seines Landsmannes Kristensen aufgetan hat.

Gaaei wechselte 2023 für rund 4,5 Millionen Euro vom dänischen Klub Viborg FF zu Ajax Amsterdam. Nach einem schwierigen Start kämpfte sich der 23-Jährige schnell in die Stammelf der Niederländer und etablierte sich als feste Größe auf der rechten Abwehrseite.