Eintracht-Boss Hellmann fordert "Haltung, Einsatzwille und Integrität"

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann sieht nach der enttäuschenden Saison "eine nach oben offene Lernskala für alle von uns". Dies sagte der 54-Jährige in einem Interview der " Frankfurter Allgemeinen Zeitung " vor dem Start der immens wichtigen Vorbereitung auf die Bundesliga unter Trainerrückkehrer Adi Hütter (56).

Der Fußballfunktionär Axel Hellmann (54) ist seit 2021 Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG. © Christian Charisius/dpa

"Ich habe intern sehr deutlich gemacht, dass wir ein paar Dinge verändern müssen: Haltung, Einsatzwille und Integrität", mahnte Hellmann. "Ich habe aus der letzten Saison viel mitgenommen. Ich habe erlebt, dass man im harten Wettbewerb der Bundesliga schnell an Boden verliert, wenn nicht alle Rädchen ineinandergreifen."

Eintracht Frankfurt hatte als Tabellenachter die Teilnahme an einem internationalen Fußball-Wettbewerb verpasst und sich nach nur wenigen Monaten von Chefcoach Albert Riera (44) getrennt.

"Ich will und werde seine fachmännische Qualität nicht bewerten. Ich war aber überrascht, wie wenig er bereit war, sich mit der Bundesliga, diesem Club und dem ganzen Umfeld auseinanderzusetzen", sagte Hellmann zum Fehlgriff mit dem Spanier.

Auch in der internationalen Vereinslandschaft sei man über die vergangene Spielzeit überrascht gewesen, "der Kommunikationsstil von Riera ging weit über unsere Landesgrenzen hinaus, weil wir eben in Europa ein Club sind, an dem sich viele orientieren. Das habe ich beim Champions-League-Finale in Budapest sehr oft gehört. Die gute Nachricht ist: Das kann man sehr schnell korrigieren."