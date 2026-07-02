Bundesliga-Spielplan ist da: Darum wird die Hinrunde jetzt knüppelhart für Eintracht Frankfurt

Frankfurt am Main - Der Spielplan für die kommende Saison der Bundesliga ist da, und Eintracht Frankfurt winken in der Hinrunde jede Menge schwere Auswärtsspiele.

Trainer Adi Hütter (56) darf sich gleich in der ersten Hinrunde nach seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt über einige harte Auswärtspartien freuen. © Andreas Arnold/dpa

So geht es bereits am 5. Spieltag (9.–11.10.) zu RB Leipzig, zwei Spieltage später (22.–25.10.) steht das Kräftemessen mit Vizemeister Borussia Dortmund im Signal Iduna Park an. Am 11. Spieltag (27.–29.11.) reisen die Adlerträger nach Stuttgart zum Pokalsieger VfB und am 14. und letzten Spieltag des Jahres (18.–20.12.) heißt der Gegner im Auswärtsspiel Bayer 04 Leverkusen.

Einzig Rekordmeister Bayern München wird von den Bundesliga-Topklubs in der Hinrunde ins Waldstadion kommen - und zwar zum Abschluss der Halbsaison am 17. Spieltag (15.–17.1.).

Die Spielzeit beginnt für die Hessen am letzten August-Wochenende (28.–30.8.) ebenfalls auswärts beim 1. FC Union Berlin. Das erste Heimspiel findet eine Woche später (4.–6.9.) gegen den FC Augsburg statt. Anschließend geht es am 3. Spieltag (11.–13.9.) zum Rhein-Main-Duell zu Mainz 05.