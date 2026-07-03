Eintracht-Boss enttarnt: Lustiges Urlaubs-Reel von Krösches Frau geht viral

Frankfurt am Main - Eigentlich stand Erholung, Strand und Familienzeit auf dem Programm, doch im Urlaub von Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (45) scheint die Bundesliga nie ganz weit weg zu sein. Ein Reel seiner Ehefrau Viktoria sorgt derzeit im Netz für reichlich Lacher und dürfte vielen SGE-Fans gleichzeitig ziemlich gut gefallen.

Von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) kursiert aktuell ein lustiges Reel auf Instagram. © Andreas Arnold/dpa

Unter dem Titel "Vacation 26" und mit den Hashtags #kreta, #urlaub, #bundesliga und #family, veröffentlichte Viktoria Krösche ein Video aus dem Familienurlaub auf Instagram.

"POV: Du bist mit deinem Mann im Urlaub & der ganzen Bundesliga", schreibt Krösches Ehefrau dazu.

In dem Clip ist Markus Krösche in mehreren Urlaubssituationen zu sehn. Unter anderem beim Essen, am Strand oder auf einem Boot. Doch statt komplett abzuschalten, ist der Eintracht-Boss immer wieder am Handy, telefoniert oder wirkt konzentriert in Gespräche vertieft.

Ein echter Urlaub? Offenbar nur bedingt. Zumindest dann, wenn man in einem Transfer-Sommer für den Kader von Eintracht Frankfurt verantwortlich ist.

Passender hätte auch die Songauswahl kaum sein können. Viktoria Krösche unterlegte das Reel mit "Where is my husband!" - Volltreffer! Das Video ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, kommt im Netz aber bestens an: Bereits nach einem Tag hat das Reel schon über eine Million Aufrufe und geht weiter viral.