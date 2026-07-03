Eintracht-Boss enttarnt: Lustiges Urlaubs-Reel von Krösches Frau geht viral
Frankfurt am Main - Eigentlich stand Erholung, Strand und Familienzeit auf dem Programm, doch im Urlaub von Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (45) scheint die Bundesliga nie ganz weit weg zu sein. Ein Reel seiner Ehefrau Viktoria sorgt derzeit im Netz für reichlich Lacher und dürfte vielen SGE-Fans gleichzeitig ziemlich gut gefallen.
Unter dem Titel "Vacation 26" und mit den Hashtags #kreta, #urlaub, #bundesliga und #family, veröffentlichte Viktoria Krösche ein Video aus dem Familienurlaub auf Instagram.
"POV: Du bist mit deinem Mann im Urlaub & der ganzen Bundesliga", schreibt Krösches Ehefrau dazu.
In dem Clip ist Markus Krösche in mehreren Urlaubssituationen zu sehn. Unter anderem beim Essen, am Strand oder auf einem Boot. Doch statt komplett abzuschalten, ist der Eintracht-Boss immer wieder am Handy, telefoniert oder wirkt konzentriert in Gespräche vertieft.
Ein echter Urlaub? Offenbar nur bedingt. Zumindest dann, wenn man in einem Transfer-Sommer für den Kader von Eintracht Frankfurt verantwortlich ist.
Passender hätte auch die Songauswahl kaum sein können. Viktoria Krösche unterlegte das Reel mit "Where is my husband!" - Volltreffer! Das Video ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, kommt im Netz aber bestens an: Bereits nach einem Tag hat das Reel schon über eine Million Aufrufe und geht weiter viral.
Eintracht Frankfurts Sportboss Krösche schraubt am neuen Kader
Bei allen Eintracht-Fans dürfte die Aufnahme allerdings eher für ein gutes Gefühl sorgen. Denn: Markus Krösche scheint auch im Urlaub fleißig am SGE-Kader für die neue Saison zu basteln.
Und Arbeit gibt es in diesem Sommer genug. Die Eintracht steht vor einem größeren Kaderumbruch. Mit Nathaniel Brown (23), Rasmus Kristensen (28) und Aurèle Amenda (22) stehen bereits mehrere Abgänge von wichtigen Spielern fest.
Dazu keimen immer wieder Gerüchte um weitere Wechselkandidaten auf. Unter anderem rund um Jean-Mattéo Bahoya (21), Elye Wahi (23), Nnamdi Collins (22) und Hugo Larsson (21).
Für Krösche bedeutet das: Der Sommer wird arbeitstechnisch alles andere als entspannt.
Abgänge müssen aufgefangen und passende Neuzugänge gefunden werden. Der Frankfurter Kader für die kommende Saison nimmt zwar Schritt für Schritt Form an, doch viel Arbeit steht noch bevor.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa