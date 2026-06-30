Kristensen verlässt die Eintracht: Das sagt er zu seinem Abschied

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Kaderumbau wird größer als erwartet. In Rasmus Kristensen (28) geht ein Publikumsliebling vorzeitig. Die SGE erfüllt dem Dänen seinen Wunsch.

Mit Rasmus Kristensen (28) verliert die Eintracht einen absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling. © Soeren Stache/dpa

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, geht der Defensivspieler aus familiären Gründen zurück nach Dänemark.

Künftig wird der 28-Jährige für seinen Jugendclub FC Midtjylland spielen. "Auch wenn wir ihn nur ungern ziehen lassen, wollten wir seinem Wunsch keine Steine in den Weg legen und haben dem Wechsel zugestimmt", sagte Sportvorstand Markus Krösche (45).

Über die Ablösemodalitäten machten die Hessen keine Angaben. In Frankfurt besaß der Rechtsverteidiger noch einen Kontrakt bis 30. Juni 2029.

"Ich verlasse die Eintracht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dieser Verein ist mir ans Herz gewachsen, gleichzeitig möchte ich wieder in unmittelbarer Nähe zu meiner Familie leben und dort meine Karriere fortsetzen", begründete der dänische Nationalspieler seine Entscheidung.