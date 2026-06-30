20-Millionen-Deal? Nächster SGE-Star unmittelbar vor Absprung
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt steht offenbar unmittelbar vor dem nächsten millionenschweren Transfer und dem Verlust eines weiteren Abwehrspielers. Innenverteidiger Aurèle Amenda (22) wird die Hessen aller Voraussicht nach verlassen.
Nach Informationen von Bild befindet sich der Wechsel von Amenda auf der Zielgeraden, die Gespräche mit Premier-League-Aufsteiger Coventry City seien praktisch abgeschlossen.
Lediglich letzte Details müssen noch geklärt werden. Zuvor hatte Sky von weit fortgeschrittenen Verhandlungen berichtet.
Der 22 Jahre alte Schweizer Nationalspieler soll bereits eine Einigung mit dem englischen Klub erzielt haben und strebt den Wechsel nach England an.
Besteht Amenda den noch ausstehenden Medizincheck, steht dem Transfer nichts mehr im Weg.
Für Eintracht Frankfurt würde sich das Geschäft finanziell lohnen. Dem Bericht zufolge kann der Bundesligist inklusive möglicher Bonuszahlungen bis zu 20 Millionen Euro einnehmen.
Eintracht Frankfurt nächste Saison mit neu formierter Abwehrkette
Sportlich wäre der Abgang allerdings ein weiterer Einschnitt für die Defensive, die sich in der kommenden Saison nahezu komplett neu sortieren muss. Mit Amenda würde nach Nathaniel Brown (23) und Rasmus Kristensen (28) der nächste wichtige Abwehrspieler den Verein verlassen.
Gleichzeitig verschafft der Transfer Sportvorstand Markus Krösche (45) neue finanzielle Möglichkeiten. Die Einnahmen aus dem Verkauf könnten direkt in weitere Verstärkungen und die Kaderplanung für die kommende Saison fließen.
Titelfoto: Tom Weller/dpa