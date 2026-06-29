Irres Transfer-Karussell bei Eintracht Frankfurt: Diese beiden Spieler wechseln wohl die Seiten

Frankfurt am Main - Einer geht, ein anderer kommt - und das offenbar vom selben Klub! Bei Eintracht Frankfurt dreht sich das Transfer-Karussell mit voller Fahrt.

Der Abgang von Rasmus Kristensen (28, r.) soll schon fix sein. Bei der Verpflichtung von Malik Pimpong (18) muss die Eintracht nur noch letzte Details klären. © Montage: Soeren Stache/dpa, IMAGO/Alex Nicodim

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist der Wechsel von Rasmus Kristensen (28) zum FC Midtjylland mittlerweile fix. Demnach haben sich beide Vereine vollständig geeinigt. Als Ablösesumme sollen rund sechs Millionen Euro fließen.

Der Wechsel soll aus persönlichen Gründen erfolgen. Die Eintracht habe den Wunsch des Spielers respektiert. Auch die medizinische Untersuchung wurde laut dem Bericht bereits erfolgreich absolviert.

Doch damit nicht genug: Im Gegenzug soll mit Malik Pimpong (18) ein vielversprechendes Sturm-Talent vom FC Midtjylland an den Main wechseln.

Auch dieser Transfer gilt laut Plettenberg als so gut wie abgeschlossen. Lediglich letzte Details zwischen den Vereinen sollen noch geklärt werden.

Der 18 Jahre alte, vielseitig einsetzbare Angreifer soll, vorbehaltlich des Medizinchecks, bei der Eintracht einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Die Ablösesumme liegt dem Bericht zufolge inklusive Bonuszahlungen bei 2,5 bis 3 Millionen Euro.