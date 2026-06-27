Das kommt überraschend: Nächster Eintracht-Star vor Absprung!

Frankfurt am Main - Das kommt überraschend: Eintracht Frankfurts etatmäßiger Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen (28) soll kurz vor einem Wechsel zurück zum FC Midtjylland nach Dänemark stehen.

Rasmus Kristensen (28, l.) war eigentlich als Führungsspieler fest bei Eintracht Frankfurt für die kommende Saison eingeplant. © Das kommt überraschend: Eintracht-Führungsspieler vor dem Absprung!

Das berichtet das renommierte dänische Fußballmagazin "Tipsbladet". Demnach hätten sich Midtjylland und Kristensen, der bei den "Wölfen" seine Profikarriere begonnen hatte, bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt.

Auch mit der Eintracht sei der Transfer weitgehend geklärt, allerdings müsse noch eine Ablösesumme festgelegt werden. Kristensen hat bei den Hessen einen Vertrag bis 2029, sein Marktwert beträgt laut "Transfermarkt.de" zehn Millionen Euro.

Für Midtjylland und auch die gesamte dänische Superliga wäre eine Verpflichtung Kristensens ein Megatransfer, der die Ambitionen des Klubs auf die Meisterschaft unterstreichen würde. Zuletzt wurde man zweimal Vizemeister, jetzt soll der fünfte Titel nach 2015, 2018, 2020 und 2024 geholt werden.

Und zu diesem Unterfangen soll Kristensen als Führungsspieler und wohl möglicherweise auch Kapitän maßgeblich beitragen. Der 28-Jährige fühle sich mit den "Wölfen", wo er zum Star heranreifte, zudem immer noch sehr verbunden.