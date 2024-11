Kurios: Eintracht-Boss zückt für Titel-Wette sein Portemonnaie

Frankfurt am Main - Es könnte aktuell kaum besser für die Eintracht laufen: Vor der Länderspielpause Rang drei in der Bundesliga erspielt und in allen Pokalwettbewerben noch am Start. Dies bewegte Sportvorstand Markus Krösche (44) sogar zu einer kuriosen Titel-Wette.

Traut seiner Mannschaft in der momentanen Verfassung so einiges zu: Eintracht-Sportvorstand, Markus Krösche (44). © Swen Pförtner/dpa

Zu Gast in der Zeitung Bild Sport bei Welt TV ließ sich der 44-Jährige nämlich dazu hinreißen, sein eigenes Portemonnaie zu erleichtern, sollte die SGE in dieser Spielzeit einen Titel in einem der Wettbewerbe gewinnen.

Als großer Zocker entpuppte er sich dabei aber nicht, kündigte immerhin an, 100 Euro an einen wohltätigen Zweck zu spenden, wenn die Adlerträger einen Pokal im Anschluss an ein Endspiel in die Höhe recken sollten - oder gar eine Schale?

Beim Thema Meisterschaft winkte Krösche eindringlich ab: "Ich glaube, dass der Meistertitel sehr weit weg ist", sagte er unter anderem im Hinblick auf die bereits sechs Zähler Rückstand auf den Rekordmeister aus München. Ohnehin hat sich die Diva vom Main in den vergangenen Jahren eher als klassische Turniermannschaft präsentiert.

Nach dem zunächst verlorenen DFB-Pokalendspiel 2017 gegen Borussia Dortmund (1:2), auf das im Folgejahr umgehend der sensationelle Erfolg gegen den FC Bayern (3:1) folgte, krönten sich die Hessen zuletzt 2022 zum ersten deutschen Titelträger seit Bestehen der Europa League.

In beiden Pokalen ist man auch in dieser Spielzeit wieder vertreten - für den Eintracht-Vorstand Anlass genug vom nächsten Pott im Trophäenschrank zu träumen.