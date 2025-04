Kurz vor Europa-Knaller: Mega-Überraschung im Eintracht-Hotel

Frankfurt am Main/London - Die Eintracht weiß, wie man europäische Nächte zelebriert und erfolgreich gestaltet. Das will man am heutigen Donnerstagabend auch im Europa-League-Viertelfinalhinspiel bei Tottenham Hotspur (21 Uhr, RTL) wieder unter Beweis stellen. Vor dem großen Match gab es für die SGE-Kicker aber überraschenden Besuch.

Von 2021 bis 2023 lenkte der Österreicher in 97 Pflichtspielen die Geschicke an der Seitenlinie der Eintracht. Der Gewinn der Europa League in seiner Premierensaison überstrahlte sogar den holprigen Abschied nach seiner zweiten Spielzeit am Main.

Bei seinem neuen Klub konnte sich Glasner bereits ähnlich ins Herz der Supporter coachen. Stand jetzt rangieren die Londoner auf einem stabilen elften Rang, der Punkteschnitt des Übungsleiters (1,73 Punkte pro Spiel) ist aktuell sogar besser als der bei der SGE (1,51).