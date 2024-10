Ekitiké, Marmoush, Matanovic: Marktwert des Eintracht-Sturms explodiert!

Zusammen sind Hugo Ekitiké (22, l.) und Omar Marmoush (25) jetzt laut Transfermarkt.de 70 Millionen Euro wert. © Uwe Anspach/dpa

Dabei geht der größte Anteil auf Omar Marmoush (25), den mit acht Treffern aus sechs Spielen aktuell besten Torschützen der Fußball-Bundesliga. Sein Wert verdoppelte sich nahezu von 22 Millionen Euro im Juni auf jetzt 40 Millionen Euro!

Und das ist ja nur ein Teil der gemeinsamen Erfolgsgeschichte des ägyptischen Nationalspielers mit Eintracht Frankfurt.

Als er im Sommer 2023 vom VfL Wolfsburg ablösefrei an den Main wechselte, galt er als ewiges Talent. Weder bei den Niedersachsen noch beim VfB Stuttgart, an den er in der Saison 2021/22 verliehen war, hatte er sich so richtig durchsetzen können.

Marmoushs Marktwert hatte da gerade mal sechs Millionen Euro betragen. Doch in Frankfurt schlug der 25-Jährige sofort ein, erzielte wettbewerbsübergreifend 17 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor - und erhöhte seinen Marktwert auf 22 Millionen Euro.

Jetzt sind es also sogar schon 40 Millionen. Kein Wunder, dass man bei der Eintracht darum bemüht ist, seinen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag zu verlängern. Man sei bereits mit seinen Beratern im Austausch, sagte SGE-Sportdirektor Timmo Hardung (34) der "Bild".

Allerdings soll auch schon die halbe Premier League den pfeilschnellen Stürmer auf dem Schirm haben.