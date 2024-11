Martin Hinteregger vor Comeback? Eintrachts Kult-Kicker wird wohl wieder Fußball-Profi!

Frankfurt am Main/Klagenfurt/Sirnitz - Steht Kult-Kicker Martin Hinteregger (32) vor seinem Comeback als Fußballprofi? Offensichtlich ja, wie die österreichische " Kronen Zeitung " exklusiv berichtet.

138 Mal stand Martin Hinteregger (32) für Eintracht Frankfurt auf dem Platz, bevor er seine Karriere überraschend im Sommer 2022 beendete. © Arne Dedert/dpa

Demnach soll "Hinti", der unter anderem 138 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt absolvierte, in konkreten Gesprächen mit dem österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt stehen, die laut "Krone" kurz vor dem Abschluss stünden.

Im Sommer 2022 hatte der 67-fache Nationalspieler nach dem Gewinn der Europa League mit der SGE überraschend sein Karriereende verkündigt und sich in seine Heimat Kärnten zurückgezogen, wo er als Spielertrainer beim Amateurklub SGA Sirnitz tätig ist.

Allerdings hatte es bereits Anfang des Jahres Gerüchte über eine Rückkehr "Hintis" in den Profifußball gegeben, denen er auch nicht eindeutig widersprach.

Jetzt scheint es also so, als würde der 32-Jährige in Klagenfurt anheuern und dem Kärntner Bundesligisten aus seiner Personalnot heraushelfen.

Denn die Mannschaft von Trainer Peter Pacult (65) hat vor allem in der Defensive verletzungsbedingt viele Ausfälle - da könnte ein robuster Innenverteidiger wie "Hinti" natürlich durchaus hilfreich sein.