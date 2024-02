Zurück in die Bundesliga? Eintracht-Kultkicker Martin Hinteregger hat Comeback-Pläne!

Doch jetzt erfolgte die überraschende Kehrtwende. Die Bombe platzen ließ "Hinti" am gestrigen Dienstag in Wien. Dort war er auf einem Pressetermin des österreichischen Drittligisten SC Viktoria Wien, dessen Präsident er ist.

Seinen größten Erfolg feierte "Hinti" (r.) mit der SGE beim Gewinn der Europa League 2022. © Uwe Anspach/dpa

Der Gedanke sei ihm aber nicht des Geldes wegen gekommen, versicherte er. Für seinen Lebensstil brauche er nicht viel. "Mir geht dieser Ehrgeiz ab, dieses gemeinsame Gewinnen, das gemeinsame Trainieren für Erfolge", machte er klar, was er am Profisport vermisst.

"Ich habe versucht, das bei der SGA Sirnitz zu kriegen, aber in einer Unterliga ist das Siegen nicht so im Vordergrund", so der Kultkicker weiter, der zurzeit bei seinem Heimatverein in der fünften österreichischen Liga spielt.

An die Kärtner ist "Hinti" übrigens offiziell nur ausgeliehen. Denn bis zum kommenden Sommer besitzt er noch einen - wenn auch ruhenden - Vertrag bei Eintracht Frankfurt, für die er von 2019 bis 2022 138 Spiele absolvierte.

Für die nächste Saison könnte er sich also problemlos einen neuen Verein suchen. Oder sogar zurück zur Eintracht? Die Frankfurter könnten Typen für ihn zurzeit sicherlich sehr gut gebrauchen ...