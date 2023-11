Meinen die das ernst? Dieser Bundesligist hat wohl Interesse an SGE-Sportchef Krösche!

Frankfurt am Main/Bremen - Dieser Wechsel wäre gleich auf mehreren Ebenen nicht nachvollziehbar! Werder Bremen soll Interesse an Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (43) haben.

Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum Sommer scheidenden Sportchef Frank Baumann (48) auf einen illustren Kandidaten gestoßen. © Carmen Jaspersen/dpa

Werder Bremen ist seit dem zum Saisonende feststehenden Abgang von Sportchef Frank Baumann (48) auf der Suche nach einem Nachfolger für den nächsten Sommer.



Dabei ist nun ein Name aufgetaucht, den man in diesem Zusammenhang wohl nicht unbedingt verortet hätte.

Einem Bericht des Bremer Nachrichtenportals Deichstube zufolge sollen die Hanseaten Interesse an einer Verpflichtung von SGE-Sportvorstand Markus Krösche als Baumann-Erbe haben.

Derzeit prüfe man, ob es Sinn ergibt, Krösche auf die vereinsinterne Shortlist an Kandidaten zu setzen. In einem nächsten Schritt würden die Bremer anschließend in konkrete Verhandlungen gehen.

Demnach möchte der nordische Traditionsklub keine Möglichkeit ungeprüft lassen, um einen möglichst hochkarätigen Ersatz für den abwandernden Baumann zu finden.