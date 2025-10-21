Millionen-Flops bald weg? Zwei Eintracht-Stars bereiten Coach Dino Toppmöller Kopfzerbrechen

Frankfurt am Main - Freud und Leid liegen bei Dino Toppmöller (44) momentan eng beisammen: Jonathan Burkardt (25) hat sich bei Eintracht Frankfurt warmgeballert, Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (32) bereiten dem Trainer Sorgen.

Elye Wahi (22, r.) kommt bei Eintracht Frankfurt nicht in Tritt. © Arne Dedert/dpa

Wahi, für stolze 26 Millionen Euro von Olympique Marseille im Januar dieses Jahres an den Main gelotst, soll laut "Bild"-Informationen beim Coach inzwischen komplett in Ungnade gefallen sein.

Ausschlaggebend sei demnach primär ein viel zu lasches Auftreten des 22-Jährigen auf dem Rasen, das den angesichts der stattlichen Ablösesumme durchaus hohen Erwartungen nicht gerecht wird.

Sportlich hat der Angreifer in Frankfurt in rund zehn Monaten kein Bein auf den Boden bekommen. Es stehen 19 meist kurze Einsätze zu Buche, in denen er ein Tor und drei Vorlagen beisteuern konnte.

Besonders bitter: Eigentlich war Wahi fest als der Spieler eingeplant, der Burkardt angesichts des extrem anspruchsvollen Terminkalenders nötige Verschnaufpausen hätte verschaffen sollen.

Das dürfte sich, sollte es nicht noch zu einer überraschenden 180-Grad-Wende kommen, wohl erledigt haben.