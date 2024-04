Mit 40 Jahren: Eintracht-Urgestein Makoto Hasebe hört auf!

Frankfurt am Main - Jetzt also doch: Eintracht Frankfurts Ur-Gestein Makoto Hasebe (40) wird seine mehr als 20-jährige Karriere als Fußballprofi mit der Saison 2023/24 beenden.

Nach insgesamt fast 700 Pflichtspielen als Fußballprofi beendet Makoto Hasebe (40) im kommenden Sommer seine Karriere. © Arne Dedert/dpa

"Ich habe mir diese Entscheidung gut überlegt und halte es nun für den richtigen Zeitpunkt", sagte der Japaner bei der einberufenen Pressekonferenz der SGE am heutigen Mittwoch.

"Für meine Entscheidung gibt es zwei Gründe. Körperlich: Ich benötige mehr Zeit zur Regeneration. Mental: Ich bin 40 Jahre und bereit für den nächsten Step. Ich habe immer noch sehr viel Spaß am Fußball – das kann ich aber auch mit den Kids haben", so der fünftälteste Feldspieler der Bundesligageschichte, der auch weiterhin in anderer Funktion der Eintracht erhalten bleiben soll.

"Makoto kann auf eine Karriere als Vorzeigeprofi zurückblicken, er war stets ein großes Vorbild für viele Spieler", lobte Sportvorstand Markus Krösche (43) die Nummer 20 der SGE. "Seine professionelle Einstellung und Lebensweise haben dafür gesorgt, dass er auch noch im Alter von 40 Jahren auf hohem Niveau Fußball spielen kann."

Insgesamt 691 Pflichtspiele als Profi hat Hasebe bislang absolviert, darunter 383 Bundesligaspiele für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt.