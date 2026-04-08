Mittelfeld-Puzzle im Sommer: Eintracht heiß auf diesen Bayern-Kicker

Frankfurt am Main - Kommt ein Bayern-Profi? Eintracht Frankfurt bastelt im Hintergrund bereits am Kader für die kommende Saison. Dabei taucht nun ein neuer Name auf der internen Liste der SGE auf, der perfekt in das bekannte Beuteschema passen könnte.

Noel Aseko (20, l.) absolvierte auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft bereits fünf Partien. © Jens Büttner/dpa

Nach Informationen von Transferexperte Florian Plettenberg (38) beschäftigt sich die Eintracht intensiv mit Bayern-Youngster Noel Aseko (20).

Der erst 20-Jährige, der aktuell noch auf Leihbasis bei Hannover 96 spielt, gilt als hoch veranlagt und wird intern als möglicher Ersatz für ein denkbares Abgangsszenario im zentralen Mittelfeld gehandelt, falls Hugo Larsson (21) den Verein verlässt.

Was auffällt: Aseko passt ins Profil der Adlerträger. Jung, entwicklungsfähig, mit Perspektive und möglicherweise hohem Wiederverkaufswert - genau die Art Spieler, mit der sich die SGE in den vergangenen Jahren regelmäßig verstärkt hat.

Offen ist allerdings noch, ob der FC Bayern Aseko, nachdem er im Sommer zum Rekordmeister zurückkehren wird, direkt wieder verkauft oder ausleiht.

Zunächst soll sich der gebürtige Berliner aber unter Chefcoach Vincent Kompany (39) zeigen. Erst dann wird eine Entscheidung getroffen, wie es konkret mit ihm weitergehen wird. Und genau hier könnten die Frankfurter ihre Chance wittern.