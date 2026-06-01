01.06.2026 11:07 Rückkehr zur Eintracht: Darauf freut sich Adi Hütter in Frankfurt am meisten

Nach fünf Jahren kehrt Adi Hütter als Trainer zurück zu Eintracht Frankfurt zurück. Im Interview sagte der Österreicher, worauf er sich am meisten freut.

Von Susan Dobias

Frankfurt am Main - Adi Hütter sieht seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt, den Anhängern und der Stadt mit Vorfreude entgegen.

Nach fünf Jahren kehrt Adi Hütter (56) als Trainer zurück zu Eintracht Frankfurt. © Arne Dedert/dpa "Ich freue mich auf die Mitarbeiter im Verein, die neue Aufgabe, aber auch auf die Menschen in der Stadt und Umgebung - eigentlich auf die ganze Eintracht-Familie", sagte der 56-jährige Österreicher in einem Eintracht-Interview kurz nach seiner Verpflichtung als alter neuer Coach des Fußball-Bundesligisten. Schon während seiner ersten Amtszeit von 2018 bis 2021 sei er immer wieder mal gern durch die Stadt gegangen und habe die "tollen Restaurants" genossen. Den traditionellen Handkäs' möge er lieber ohne Musik. Einen Äppelwoi habe er allerdings nur selten getrunken.

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