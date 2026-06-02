Zwei Spieler auf dem Schirm: Bedient sich Eintracht jetzt bei Absteiger Wolfsburg?
Frankfurt am Main - Der VfL Wolfsburg ist bekanntlich in die 2. Liga abgestiegen und wird deshalb viele Leistungsträger abgeben müssen; an zweien soll auch Eintracht Frankfurt großes Interesse haben.
Namentlich geht es um den deutschen U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic (21) und Österreichs WM-Fahrer Patrick Wimmer (25).
Der 1,90 Meter große Mittelstürmer Pejcinovic war zu Beginn der beendeten Saison von einer einjährigen Leihe an Fortuna Düsseldorf zum VfL zurückgekehrt. Nach einem schleppenden Beginn bewies er dann kurz vor Weihnachten seine Klasse, als er beim unglücklichen 3:4 gegen den SC Freiburg alle drei Wolfsburger Treffer erzielte.
Es folgten immerhin noch fünf weitere Tore sowie eines in der verpatzten Relegation gegen den SC Paderborn. Damit zählte der 21-Jährige tatsächlich zu den wenigen Lichtblicken in einer größtenteils katastrophal verlaufenen Spielzeit und steigerte seinen Marktwert laut "Transfermarkt.de" von sechs auf 15 Millionen Euro.
Nun besitzt der gebürtige Münchner zwar in Wolfsburg noch Vertrag bis 2029, ein Verkauf scheint aber höchstwahrscheinlich, und es gibt laut dem "Kicker" neben der SGE weitere namhafte Bewerber - etwa Freiburg und Bayer 04 Leverkusen aus der Bundesliga und der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon.
Allerdings würde der VfL nach Informationen des "Kicker" den Spieler erst bei einer Ablöse von weit über 20 Millionen Euro ziehen lassen.
Patrick Wimmer könnte sich als echtes Schnäppchen für Eintracht Frankfurt erweisen
Das dürfte für die Eintracht wohl zu viel sein, vor allem, da die Frankfurter mit Jonathan Burkardt (25), Younes Ebnoutalib (22) und dem von seiner Leihe nach Fürth zurückgekehrten Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu (23) im Sturmzentrum personell gut besetzt sind. Zudem soll ja auch noch Arnaud Kalimuendo (24) möglicherweise fest verpflichtet werden.
Spannender für die Hessen könnte da tatsächlich ein Transfer von Patrick Wimmer sein, der ebenfalls eine akzeptable Saison spielte. Denn wie die "Bild" berichtet, soll der Flügelstürmer wegen einer Klausel trotz Vertrags bis 2027 in Wolfsburg für eine Ablösesumme unter seinem aktuellen Marktwert von 12 Millionen Euro wechseln dürfen.
Und als WM-Fahrer könnte der 30-fache Nationalspieler mit guten Auftritten beim anstehenden Turnier seinen Wert durchaus noch gehörig steigern, was ihn zu einem echten Schnäppchen machen würde.
Doch auch bei Wimmer dürfte es Konkurrenz geben. Laut "Bild" soll Brighton & Hove Albion aus der Premier League ebenfalls ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben.
Titelfoto: Darius Simka/dpa