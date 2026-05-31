Neuer Cheftrainer gefunden! Eintracht Frankfurt holt Adi Hütter zurück

Frankfurt am Main - Das Experiment Albert Riera (44) ist gescheitert , jetzt setzt Eintracht Frankfurt auf Altbewährtes! Der Bundesliga -Klub hat einen neuen, alten Cheftrainer gefunden und Adi Hütter (56) zurück an den Main geholt.

Adi Hütter (56) kehrt nach fünf Jahren zu Eintracht Frankfurt zurück. Am Main soll der Österreicher die Adlerträger wieder in die Spur bringen. © Lars Baron/Pool Getty/dpa

Es sei für ihn "etwas ganz Besonderes und emotional, wieder Trainer der Eintracht zu sein", sagte der Österreicher zu seiner Rückkehr. "Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und habe ich nie vergessen"

Hütter, der in der Mainmetropole für drei Jahre unterschrieben hat, weiter: "Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein."

Umso mehr freue er sich, "die Gelegenheit zu haben, diese Aufgabe mit viel Arbeit, Disziplin und einem klaren Fokus angehen zu dürfen".

Die Aufgabe Hütters ist klar definiert: Nach einer Spielzeit zum Vergessen und dem Verpassen des internationalen Geschäfts soll der 56-Jährige die Frankfurter zügig wieder zurück auf Kurs bringen.

Unterstützt wird er von Christian Peintinger (59) und Klaus Schmidt (58). Den 59-Jährigen kennt Hütter bereits aus der ersten Amtszeit bei den Hessen sowie der Zeit bei Borussia Mönchengladbach und der AS Monaco. Dorthin hatte es den Coach nach dem Abschied aus Frankfurt gezogen. Schmidt stieß später im Fürstentum dazu. Torwarttrainer bleibt Jan Zimmermann (41).

"Der Weg des Klubs in den vergangenen Jahren war beachtlich. Wir werden alles daran setzen, dass die Mannschaft in der kommenden Saison die Fans begeistert und wir eine erfolgreiche Saison spielen", richtete er den Blick nach vorn.